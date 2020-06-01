高盛：預期第三季放寬旅遊限制　看好港股4大類股份

▲ 高盛預期，電訊、數據中心以及公用股所受的影響有限。

受中美角力、社會事件、新冠肺炎疫情拖累，香港過去一年充滿挑戰，高盛預期，疫情將於次季受控，港澳於第三季會逐步放寬旅遊限制，料電訊、數據中心以及公用股所受的影響有限，必需消費品有V型反彈，航空、博彩、房屋、銀行保險以及貿易等板塊基於短綫消費信心的不確定性以及依賴宏觀經濟，預期會有U型反彈。

高盛又預測，若第二輪疫情爆發和社會動盪持續至明年上半年，更多涉及於內地或海外需求的行業，其盈利風險會更高。

高盛推薦4類股份，分別為 （1） 側重本地需求的公司、（2） 受惠於旅遊復甦主題、（3） 公司擁內地業務或可受惠於內地提早復業，以及（4） 穩定派息率；惟對有財政壓力的股份看法審慎，例如國泰 （00293） 及莎莎 （00178） 。

高盛4大看好股份類別 類別 股份 本地需求 新意網 （01686） 香港電訊 （06823） 香港寬頻 （01310） 領展 （00823） 港鐵 （00066） 恒生銀行 （00011） 旅遊復甦 銀娛 （00027） 澳博 （00880） 永利 （01128） 新濠國際 （00200） 內地提早復業 九倉 （00004） 六福 （00590） 穩定派息率 長實 （01113） 長和 （00001） 香港電訊 香港寬頻

相關文章：【港區國安法】高盛：若美國制裁中國官員 中國必然反擊

東驥基金龐寶林︰不投資才是最大風險 下半年港股上望24000

【港區國安法】華僑永亨：美制裁對香港短期衝擊難免 中期可平安過渡

【港區國安法】富瑞：若美撤銷香港特殊待遇 不影響香港金融市場地位

【港版國安法】一文看清投資界分析國安法 高盛：添復甦陰霾、瑞銀：無走資