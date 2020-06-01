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【美國宵禁】趙立堅促美保障少數族裔權利 「黑人的命也是命」

環球社會熱點 18:30 2020/06/01

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在北京，外交部發言人趙立堅稱近期事態發展反映美國種族歧視問題嚴重，強調黑人的命也是命。（資料圖片）

美國非裔男子弗洛伊德被警員壓頸後死亡，引發的示威浪潮激化，事件得到國際社會的關注。在北京，外交部評論事件時稱關注事態發展，強調黑人的命也是命，他們的人權要得到保障，促美方保障少數族裔的合法權利。

【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

【Tom Hanks】湯漢斯鼓勵「新冠肺炎」撞名澳洲男童 贈Corona古董打字機

外交部發言人趙立堅周一在例行記者會上指出，美國少數族裔遭受種族歧視，是美國社會痼疾，事態再次反映美國種族歧視、警察暴力執法的問題嚴重，迫切須解決。

趙立堅強調不干涉別國內政，同時稱中方有是非觀念的，呼籲美國政府採取切實措施，履行其根據《消除種族歧視公約》（CERD），維護和保障少數族裔的合法權利。

非裔在中國遭不友善對待 非洲國家集體投訴 外交部稱是誤會

【美國宵禁】政界指特朗普愈幫愈忙 「最好講少啲嘢」

趙立堅並質疑美國雙重標準，將港獨暴力分子美化為英雄，美國抗議種族歧視的民眾卻稱為暴徒；對香港警察克制文明執法橫加指責，卻威脅對國內示威者開槍。趙立堅表示，背後反映的問題值得深思。

美國近期連場騷亂，源於美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）早前被捕時，被一名白人警員用膝蓋壓頸7分鐘，其間多次哭訴「無法呼吸」，但不獲理會，他送院後不治，事件觸發美國大批民眾上街。

【美國宵禁】警車撞向示威人群 紐約市長攬警隊 「不怪警員」

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責任編輯：文青青

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