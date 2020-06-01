【股樓專欄】移民也不要賣樓

5月22日，全國人大常委會副秘書長王晨宣布全國人大「決定」在香港特區「建立機構依法履行維護國家安全相關職責」。

王晨的宣布，對許多人來說，的確是意想不到，香港《基本法》23條立法，經歷近23年仍然不成功，也自然有人認為中國人大常委可能直接代香港《基本法》23條立法，現在情況竟然不是中央代香港為《基本法》23條立法，而是直接在香港設立國安機構，直接在香港立法，對港獨及一心一意想推翻中共政權的香港人來說，這的確是可怕的事，一想到中央國安部直接在香港執法，很肯定的是，香港一定有人會因此而移民，或者，甚至可以以逃亡來形容那些人的離去。



移民與逃亡還是有些不一樣，就像上個世紀八十年代及九十年代初，不少香港人移民，但是，這批人之後回流的也很多，真正一去不回頭的為數不多，逃亡就不一樣，是真的一去不回頭，回頭就是自投羅網。

上個世紀移民而之後回流的人，都曾經有過一段痛苦的經歷，那就是移民前低價賣掉香港的自住物業，之後回流，卻發現樓價比他們移民賣樓時高了數倍，高價再買回，之後又面對樓市爆破，2003年的「沙士價」，真是倒霉再加倒霉。

吸收了過去慘痛的教訓，新一代想移民的人就可能不會賣樓，而是留下香港的物業保留為收租用途，與上代那樣，到海外移民只是想買個護身符，取本外國護照，再觀察未來的局勢如何才做進一步的考慮。因此，一定會賣樓離開香港的人，就只剩下少量準備逃亡的人。



香港有很多種人，有人會因為擔心中央在香港設立國安機構而賣樓，也有人根本不理會這些他們認為與他們無關的政治因素而積極買樓，他們還是認為在香港「磚頭」最可靠。因此，5月23日地產商在天水圍開盤賣樓花，200個單位單日竟然一天之內賣清光，地產商已準備加推同時加價......

買樓的人看到的是中原城市領先指數（CCL）創出12周新高，而且5月22日公布的指數是跳升，升高近兩個月的窄幅波動狀態，買樓的人也看到個別二手樓盤成交價創出該屋苑的新高價，看到二手樓業主成功反價售樓......

不同人眼中，看到的是不同的景象，各有各的迷信，各有各的堅持。買樓、賣樓、移民，是許多人一生中最重大的決定，也不是今日，明日就會做決定。

至今為止，「港區國安法」及中央的執法機構將如何執法等等詳情仍未公布，因此，現在就斷定將來樓價會升會跌，都是言之過早。

原文刊於658期《iMoney Wealth》置業安居。