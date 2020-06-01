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【股樓專欄】因人而異的「逢三退一」

股樓投資 18:32 2020/06/01

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有老友問，現在是否應該「逢三退一」，如果要做應該怎樣做？筆者反問老友「逢三退一」的本意是甚麼？不同人，不同行業，「逢三退一」的做法亦有所不同。如果是講樓宇買賣，本來是應該趁市旺賣走手上最差的物業，或者趁市淡，買一些優質物業。但現在樓市表面上是平穩，但其實充滿不確定性，打算賣樓的業主會認為，樓市很旺，要價非常進取。反之買家會認為，樓市疲弱，開價一定很低，最好甚麼都不做，因為如果想賣樓，一定會被買家鋤價，最後就算不賣都不開心，如果想鋤價買樓，不知為何，「鋤嚟鋤去」都鋤不入，做來做去得個吉，始終買不到樓。

做生意就不同，現在市況不佳，而且在疫情及社運影響下，疲弱的市況，相信仍然要橫行一段時間，不少生意人亦進行「逢三退一」，結束一些不賺錢生意或者分店，解僱冗員，將整盤生意的架構精簡，待社會回復穩定，生意額上升，由於支出減少，盈利自然有保證。

至於政府現在亦應該「逢三退一」，改革一些經營不善的公營機構，現在的熱門話題如海洋公園，官員當然是希望保留，因為結束的工作是很繁複，甚至會面對示威請願，這是一個弱勢政府不希望見到，保留是很容易，只要大筆一揮，今年先給54億元，至於明年是明年的事，大家讀書都知道，明天還有新功課。

本來政府這樣做亦無可厚非，但今時不同往日，經濟轉壞，失業率上升，申請綜援人數飈升，稅務收入減少，賣地成績奇差，在未來最少3年都會出現赤字預算，如果每年都要貼50億元給海洋公園，這將會給予反對派立法會議員一個唾罵政府藉口，所以長痛不如短痛，一次過撥款解決債務問題，將海洋公園降級為公園，給予香港市民使用，就算每年付20億至30億元都是值得的，不懂得「逢三退一」，很難成為一個出色官員。

原文刊於658期《iMoney Wealth》鑑古知今

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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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