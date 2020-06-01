【港區國安法】華僑永亨：美制裁對香港短期衝擊難免 中期可平安過渡

▲ 華僑永亨相信，香港多個行業短期內難免受中美關係升溫衝擊

美國總統特朗普雖然上周五未有推出針對香港的具體措施，但華僑永亨銀行認為，仍要對潛在的政治風險保持警惕，並留意美國關於香港議題的回應細節。該行認為，隨著中美關係升溫，香港貿易、物流，及金融業短期內不可避免地會受累，但中期而言香港仍可望平安渡過。

該行指出，根據《美國－香港政策法》，如果香港被確認喪失自治地位，美國可以取消對香港的所有優待，其中以三方面最為重要。

貿易限制對港影響有限

第一，如香港損失獨立關稅區地位，意味著美國加徵於中國產品的關稅將同樣適用於香港產品上，但做法對香港貿易範疇影響有限，因香港與美國的貿易僅佔香港整體貿易的5.4%（以4月份計算）。然而，美國對香港有最大的貿易順差；香港亦是美國紅酒、牛肉及農產品的主要出口地，故如香港推出報復措施的話，對美國的影響可能更大。

第二，香港或失去進口美國敏感技術的權利。由於香港是連接中國和其他國家的主要轉口港，因此喪失這待遇可被視為中美貿易戰或科技戰的延伸。香港4月份貿易總額中有68.7%與高科技有關，因此當香港失去這種特殊待遇，香港及中國的貿易均會面臨衝擊，但受影響程度仍算溫和。

料美難禁止港兌換美元

第三，香港可能喪失以港元自由兌換美元的權利。一旦這特殊待遇被取消，將削弱香港金融市場基礎，造成資本外流、外國金融公司遷離、押注聯滙制度失效的投機增加、外國直接投資（FDI）減少、主權評級下調等潛在負面因素。不過，此舉亦將損害美國利益，因此相信這是美國最不可能觸及的範疇。

華僑永亨指，隨著中美關係升溫，香港在貿易和物流以及金融業短期內不可避免地會受累，但在中期而言香港仍可望平安渡過。

該行解釋，在區域化發展加速的背景下，香港仍將是連接中國與亞洲其他地區的重要轉口港。同時，香港很可能可成功捍衛匯率制度，恢復外國投資者的信心。最後，香港可能會繼續在中國金融市場開放，以及人民幣國際化中發揮關鍵作用。

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編輯：謝智聰