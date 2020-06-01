Android系統遭一桌布拖垮？疑與色域有關

▲ 有問題的圖片瞬間在社交網站傳開，有Android用家挑戰將其設定為手機桌布後，多次重啟手機仍會陷入關閉的循環。

近日網上瘋傳將一張風景相片，設置成手機桌布後，足以癱瘓手機系統！這個漏洞主要針對Android系統，當中以三星手機的情況最嚴重，有用家改用涉事圖片後，使用者介面（UI）直接死機。

Twitter網民「Ice universe」日前（31日）發推文，警告大家不要將一張看似平平無奇的風景相片設成桌布，否則手機會變得超慢。這類圖片瞬間在社交網站傳開，有Android用家挑戰將其設定為手機桌布後，多次重啟手機仍會陷入關閉的循環。

此外，亦有網民在Reddit論壇發帖稱，於Google Pixel手機上應用有關圖片後，最終要恢復原廠設置才能解決問題，自嘲「後悔成為一個有趣的傻瓜」，吸引其他網民留言笑稱：「好奇殺死貓」。

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科技網站《9to5Google》的專家Dylan Roussel表示，上述問題似乎與色域有關。由於圖片下的編碼為不正確的色彩設定檔（Color Profile），是以RGB色域顯示，非Android偏好的sRGB，加上Android 10系統尚未能自動轉換。不過，Android 11預覽版已支援相關功能，故未有出現類似狀況。

如果中招怎麼辦？事實上，大多Android作業系統並非完全變磚，只要進入安全模式刪除相片，或者透過Bootloader重設系統即可；如果手機重啟後無法進入安全模式，但具備自定義恢復的第三方軟件，則可使用相關功能來清除桌布設置。萬一以上方法統統無效，只好將手機恢復成原廠設定了。

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責任編輯：姚慧儀