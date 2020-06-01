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【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

環球社會熱點 18:22 2020/06/01

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【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警察「跪殺」後，惹多地民眾不滿。弗洛伊德弟弟分別與總統特朗普和前副總統、總統參選人拜登對話。他指出，與特朗普的對話「很快」便結束，特朗普沒有給他機會表達訴求。他又懇求拜登幫弗洛伊德討回公道。

【美國示威】「弗洛伊德只想和平」受害者弟弟斥責暴力示威者

【美國宵禁】警車撞向示威人群 紐約市長攬警隊 「不怪警員」

特朗普（Donald Trump）上周五（5月29日）致電弗洛伊德家人表達慰問之情，死者弟弟菲洛尼瑟（Philonise Floyd）接受訪問時表示：

「他（特朗普）沒有讓我說話...很困難， 我嘗試開口，就被他打斷，好像『我不想聽你講什麼』。」

菲洛尼瑟續稱：

「然後我告訴他，我想要公義。我說，我無法相信現今社會有人在光天化日之下行私刑。」

【美國示威】美媒：紐約市長勸民眾歸家 女兒示威被捕

他談到自己與拜登（Joe Biden）的對話：

「我請求（前）副總統拜登，我從未要求過人，除了他；我懇求他為我哥哥伸張正義。」

特朗普在白宮舉行的圓桌會議上稱，自己想表達國家對弗洛伊德家人最深切慰問。他補充，較早前與弗洛伊德家人對話，形容弗洛伊德的家人是了不起的人。

【美國示威】拜登現身示威現場 民調領先特朗普

【美國示威】反警暴示威蔓延至英國 倫敦數千人上街

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記者：鄧燕君

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