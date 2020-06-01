【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

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【美國宵禁】趙立堅促美保障少數族裔權利 「黑人的命也是命」
美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警察「跪殺」後，惹多地民眾不滿。弗洛伊德弟弟分別與總統特朗普和前副總統、總統參選人拜登對話。他指出，與特朗普的對話「很快」便結束，特朗普沒有給他機會表達訴求。他又懇求拜登幫弗洛伊德討回公道。
特朗普（Donald Trump）上周五（5月29日）致電弗洛伊德家人表達慰問之情，死者弟弟菲洛尼瑟（Philonise Floyd）接受訪問時表示：
「他（特朗普）沒有讓我說話...很困難， 我嘗試開口，就被他打斷，好像『我不想聽你講什麼』。」
菲洛尼瑟續稱：
「然後我告訴他，我想要公義。我說，我無法相信現今社會有人在光天化日之下行私刑。」
他談到自己與拜登（Joe Biden）的對話：
「我請求（前）副總統拜登，我從未要求過人，除了他；我懇求他為我哥哥伸張正義。」
特朗普在白宮舉行的圓桌會議上稱，自己想表達國家對弗洛伊德家人最深切慰問。他補充，較早前與弗洛伊德家人對話，形容弗洛伊德的家人是了不起的人。
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記者：鄧燕君