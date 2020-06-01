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【港區國安法】財爺見記者時「眼泛淚光」？　陳茂波親自解話

環球政經 18:20 2020/06/01

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財政司司長陳茂波今（1日）出席立法會財經事務委員會會議，會後他會見傳媒，提及美國制裁香港，對香港經濟影響不大，更能為香港帶來新機遇，他又指未見資金有顯著外流。陳茂波在發言時，一度眼泛淚光，雙眼通紅流下眼淚，引起網上熱烈討論。他之後在自己的Facebook專頁發文指：「只是一場誤會。」

相關文章：【港區國安法】財政司司長陳茂波：「香港不會實施外匯管制 資金可自由進出」

相關文章：【港區國安法】取消關稅影響微　惟美方若影響聯繫匯率或令香港冧檔

陳茂波在Facebook上表示：「可能講得比較長氣，加上面對攝影機頭的燈光，所以看似有『淚光』。」他又提醒：「經常睇文件又唔夠瞓的人士，眼睛保護確實十分重要，不要掉以輕心。」在帖文中連番「多謝各位關心」之餘，他亦hashtag了「有冇眼藥水介紹」、「人生有涯文件無量」、「被流淚」等字眼。

陳茂波在Facebook 上回應「眼泛淚光」一事。

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