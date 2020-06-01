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【美國示威】全美多地爆發抗議騷亂　恐再打擊解封後經濟

金融經濟 18:13 2020/06/01

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受疫情受到沈重打擊的城市，幾乎無法負擔讓警員加班、部署安保措施以及抗議活動造成的損失所帶來的額外支出。

美國非裔男子弗洛伊德遭警膝蓋壓頸後死亡，所引發的示威潮愈演愈烈，全美多地爆發抗議騷亂，解封後的經濟復甦之路恐遭打擊。

事件發生後，幾十個城市爆發了暴力衝突，部分示威者闖入比佛利山（Beverly Hills）的名店街羅迪歐大道（Rodeo Drive） 和芝加哥的State Street等購物區，並縱火焚燒警車和市政建築。在經濟正艱難走出新冠肺炎疫情引發的寒冬之際，和平的抗議活動演變為騷亂使美國經濟再遭重創。

多間商店關門

暴力衝突促使亞馬遜減少了在包括芝加哥、洛杉磯和波特蘭等一些城市的送貨服務並關閉了送貨站。Target 也關閉了在明尼阿波利斯總部周圍的32家門店，公司表示至少還將暫時性關閉全美的另外幾十家商店。蘋果公司發表聲明說：「考慮到我們團隊的健康和安全，我們已決定在周日關閉美國的一些門店。」

受疫情受到沈重打擊的城市，幾乎無法負擔讓警員加班、部署安保措施以及抗議活動造成的損失所帶來的額外支出。

影響消費者信心

Action Economics的首席經濟學家Mike Englund 表示，騷亂可能對消費者信心指標產生更大影響。這些指標從4月中旬開始呈現出略微上升的態勢，但6月初它們可能出現回落勢頭。

穆迪分析（Moody’s Analytics）首席經濟學家Mark Zandi表示，「人們已經意識到他們的工作可能不會回來或不會很快回來。這與種族緊張局勢交織在一起，最終達到了沸點。」他指出，20%的失業率、被迫降薪或工作時間減少的工人，凸顯出美國的絕望。

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編輯：吳敏芳

失業 疫情 請願示威 經濟 特朗普 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
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