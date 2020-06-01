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【贏家智慧】制裁都唔怕？　拆解港股爆升之謎

股樓投資 18:14 2020/06/01

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特朗普（Donald Trump）上周五（29日）發表演說，指明就國安法立法，要制裁中國及香港，不過今日港股不但冇被嚇散，反而仲升左超過700點，主要有3大原因。

1 比預期冇咁辣

特朗普演說之重點，一是展開程序取消香港特殊關稅區，二是要制裁部份中港官員。對市場黎講，原本大家最驚係，制裁行動會搞到中美貿易首階段協議，點知侵侵點到即止，被外界覺得只是一次溫和的制裁行動。當晚佢一講完，美股已即時有反應彈升，再睇返港股，恒指早已有半壁江山昰中資股，今次可謂完全未受影響，你睇騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）今日升幅幾靚仔，已反映晒一切。

相關文章：【港股追蹤】騰訊傳入股華納音樂　推動恒指勁升最多845點

2 港股估值便宜

以現價計，恒指預測PE是10.4倍，股息率有近4厘。比較美股及A股，美股預測PE去到20.2倍，股息率約2.5厘；上證指數預測PE11.3倍，股息率3厘。反映左在三個股市之中，港股估值仍是最便宜。另一方面，由3月股市疫情見底回升計，恒指由21139點起步計，至今升幅12.2%，且期美股由低位回升近40%，而A股則回升10.1%，反映港股仍有上升空間。

相關文章：【中美角力】美股或短期調整 兩手準備正反納指ETF

3 北水流入撐市

近期北水密密流入，如上周五（29日）特朗普發表講活前，北水仍然無懼，淨流入21.5億元。回顧5月份，港股通錄得逾260億元淨流入。累計今年首5個月，北水淨流入逾2,700億元，已超過以往全年的水平，僅低於2017年全年的3,399億元，反映出北水今年一直撐住港股。

撰文 : 李兆明

國安法 騰訊 阿里巴巴 市盈率 香港股票

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