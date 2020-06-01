▲ 【美國示威】「弗洛伊德只想和平」受害者弟弟斥責暴力示威者

美國示威持續，非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸後死亡，引發的示威浪潮不斷升級。弗洛伊德弟弟斥責暴力示威者，他指這不是弗洛伊德想發生的事。

弗洛伊德弟弟特倫斯（Terrence Floyd）接受美國全國廣播公司（ABC）訪問時表示，希望官員能夠公正處理弗洛伊德一事，而對於弗洛伊德的事情演變成全國多地暴力示威活動，他認為這不是弗洛伊德想發生的事。

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特倫斯指：

「我也想做些瘋事，但我仍然在這。我哥哥不是這樣的，我哥哥是和平的。你可以聽到有很多人形容他是溫柔的巨人。」

（I wanna ... just go crazy. But I’m here. My brother wasn’t about that. My brother was about peace. You’ll hear a lot of people say he was a gentle giant.）

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特倫斯更指：

「不要破壞你的城市，所有行為都是不必要的，如果連他（弗洛伊德）的家人都不做這些事情，你又為何要這樣做？」

（Don’t tear up your town, all of this is not necessary because if his own family and blood is not doing it, then why are you?）

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特倫斯呼籲示威者做些正面的事，不要以弗洛伊德一事作藉口。特倫斯指，弗洛伊德在社區中是以正能量而令人認識的，他希望弗洛伊德會因此事而得到銘記，而非他死後所演變的暴力示威活動。

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責任編輯：楊心悅