▲ 【美國示威】「弗洛伊德只想和平」受害者弟弟斥責暴力示威者

美國示威持續,非裔男子弗洛伊德(George Floyd)被白人警員壓頸後死亡,引發的示威浪潮不斷升級。弗洛伊德弟弟斥責暴力示威者,他指這不是弗洛伊德想發生的事。

弗洛伊德弟弟特倫斯(Terrence Floyd)接受美國全國廣播公司(ABC)訪問時表示,希望官員能夠公正處理弗洛伊德一事,而對於弗洛伊德的事情演變成全國多地暴力示威活動,他認為這不是弗洛伊德想發生的事。

特倫斯指:

「我也想做些瘋事,但我仍然在這。我哥哥不是這樣的,我哥哥是和平的。你可以聽到有很多人形容他是溫柔的巨人。」

(I wanna ... just go crazy. But I’m here. My brother wasn’t about that. My brother was about peace. You’ll hear a lot of people say he was a gentle giant.)

特倫斯更指:

「不要破壞你的城市,所有行為都是不必要的,如果連他(弗洛伊德)的家人都不做這些事情,你又為何要這樣做?」

(Don’t tear up your town, all of this is not necessary because if his own family and blood is not doing it, then why are you?)

特倫斯呼籲示威者做些正面的事,不要以弗洛伊德一事作藉口。特倫斯指,弗洛伊德在社區中是以正能量而令人認識的,他希望弗洛伊德會因此事而得到銘記,而非他死後所演變的暴力示威活動。

責任編輯:楊心悅