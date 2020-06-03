【櫻淘魔法棒@iM網欄】精選高質淘寶Hashtag！

在淘寶買東西，有時都會因為用錯關鍵字而找不到你想要的物品而花了不少時間。老實說，淘寶的貨品種類很多，因此到了搜查商品的時候有時真的讓人超頭痛！要淘到一件心頭好的靚衫，就必需要學會以下這些淘寶搜尋關鍵字，這樣就能超迅速的找到高質產品。

相信大家都明白淘寶是一個大型的AI人工智能機器，存有大量數據，它會分析你的喜好和習慣，以及你可能想要的商品然後自動推送給你。如果你越用得多，尤其是搜尋不同類別的產品，你看到的東西自然也會更多款式。

關鍵字對就是我們常說的Hashtag，產品介紹時都會用了一連串的關鍵字，以及很多形容產品相關的形容詞，目的就是讓消費者找到所要的產品。

以下就是我參考了台灣網紅的建議，他們買衫時就喜歡用這類關鍵字來尋寶:

#韓系，輸入韓系就會找到許多時下流行的款式，但現在幾乎每個店主都會濫用韓系這詞，所以都是要花上一些時間，但淘寶會自動出現一些相關詞，如韓系風格穿搭、韓系連衣裙、韓系上衣女、韓系少女穿搭等等。

#ulzzang, 大概的意思是漂亮的臉蛋和美女的意思！這個關鍵字會找到韓國網紅穿的同款商品, 同樣出現大量的相關詞，如ulzzang短袖、ulzzang鞋子、ulzzang上衣女、ulzzang褲子等等。

#Ins (Instagram的縮寫)，在ig爆款、銷售量很高的商品，款式是跟ig上面的一模一樣的款式，如ins 上衣女潮、ins 女裝、ins 包包、ins 風、ins女鞋等等。

#原宿 復古, 原宿是著名的日本年輕人fashion的流行地，而原宿系與其他派系不同，當輸入這兩組字就會出現原宿復古上衣女、原宿復古連衣裙、原宿復古t恤、原宿復古斜挎包等等。

#歐美 除了韓日系，當然少不了歐美款，主要會顯示: 歐美連衣裙、歐美風女裝、歐美ins、歐美裙子性感等等。

#街頭 適合喜歡穿著寬鬆的嘻哈衣，有個性的街頭服飾，會出現一些特別的關連字包括:街頭潮社、街頭暴發戶、街頭霸王t恤等等。

另外，還有一些字眼，#原創 #定制 #外貿 #原單 等熱門字，其實賣家也深明大包圍的道理，有些商品基本上打任何字眼都會出現。

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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