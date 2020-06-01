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【港區國安法】總商會調查：過半企業料短期業務受拖累　最憂慮外國制裁

商業 17:47 2020/06/01

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結果顯示，61%受訪企業預計「港區國安法」長遠對其業務帶來正面或不認為會有任何影響。不過，亦有過半受訪企業認為法案在短期內將拖累業務。（資料圖片）

《國家安全法》在香港實施一事帶來激烈爭議，香港總商會就其影響進行調查，發現有過半受訪企業認為法案在短期內難免會對其業務有負面影響。

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總商會的調查在5月26日至29日進行，訪問418間企業。結果顯示，61%受訪企業預計「港區國安法」長遠將對其業務帶來正面或不認為會有任何影響。不過，由於法案具爭議性，過半（54%）受訪企業認為法案在短期內難免會對其業務有負面影響。

企業最關注不確定性、外國制裁

就日常業務營運來說，只有25%受訪會員預計法案將帶來負面影響，高達75%認為會產生正面或不會構成任何影響。同時，企業最為關注法案對營商信心帶來的不確定性，及外國對香港實施制裁的可能性。而企業或個人會否因而容易墮入法網的關注程度，則相對較低。

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總商會認為，商界對《港區國安法》長遠大致持正面看法，企業主要關注是短期內所帶來的不確定性或會影響營商信心。

總商會期望法案的條文細節及具體的執行辦法能儘快出台，以消除因不確定性所產生的憂慮。同時，商界亦反對外國對香港實施任何制裁，認為此舉只會加深在港營運企業時所面對的困局。

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責任編輯：葉泳珊

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