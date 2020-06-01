【閃‧亮‧人生@iM網欄】自己人生自己定義　與世界保持「Social Distancing」!

人生，或長或短，有高潮有低谷，每個人走在自己的旅途上，尋找生命的意義，追求「閃亮人生」。在這資訊及輿論爆棚的新世代，財富、名譽、地位、人脈、被喜愛度，仿佛成為「閃亮人生」的指標。我們無可避免地活在物質世界和虛擬世界，或多或少受外在因素影響我們對自己人生的看法，跟着「主流」社會和群體的路去走。在無止境的攀比中埋沒內心，令自己痛苦。

人生苦...或許是苦在執着於別人的評價。你我有着不同家庭背景和成長環境，在人生每個階段，對閃亮人生的定義亦應不同。與其在意別人眼光，追求「指標人生」，我的做法是先與自己內心對話，聆聽自己初心、了解自己能力，定立適合自己的評分標準，必要時與世界保持一定「Social Distancing」！

「自己人生自己定義」向來是我崇尚的態度，所謂「閃亮人生」在我來說沒有一盤完美計劃，亦無絕對的評分標準，如審美，人人各有看法和追求！世上無人能為你的「閃亮人生」下定義，包括家人也未必完全明白你的處境和難處。我的「閃亮人生」就是自己內心世界定立的閃亮、幸福、開心指數，只需向自己交代，不需旁人指指點點，做自己能力範圍內最好的自己便足夠！因為我就是我自己社交圈子最忠實的MVP，我自己的頭號粉絲！

花若盛開蝴蝶自來 柳暗花明又一村

父親是基層紅褲子出身，他的獅子山精神創業故事跟絕大部份創業者一樣，初出道時也是三無：無人脈、無財力、無物力。只靠自己雙手和信念慢慢闖出一片天。雖不算甚麼大企業，也沒甚麼豐功偉績，但作為第二代家族企業管理人，有説不清的包袱和壓力。

我經常警惕自己要更勤力、更上心，絕不能讓父親辛苦耕耘的事業毀於自己手上，這種心境釀成了我凡事全力以赴、力不到不為財的性格。那怕事事盡心盡力，結果可能事與願違，付出和收穫未必成正比，但經歷十多年作為企二代的洗禮，明白到把口長在別人咀裏，你管不了，但求無愧於心，更重要是學會在付出之餘享受自我增值的過程，對我來說這已算是有價值的閃亮人生！

「花若盛開，蝴蝶自來」是我近來最喜歡的一句話，它引領我向正面思維，特別是面對逆境的心態，就算前景未明、去向未定，我們只能調整自己心境，訂立實際可達的目標，那怕目標大與小！疫境期間趁機學新技能、做新嘗試，用行動挑戰自己，把握所有機會去經歷，反覆吸取教訓後修正再出發。

有謂「柳暗花明又一村」，凡事盡力做好自己，大大小小的機會總在不經意間到來。選一個自己舒服且合適的舞台、掌控自己心境，邊走邊增強自己實力，裝備自己以備不時之需。這就是我按着自己步伐走着的閃亮人生路。

你的閃亮人生，又會是怎樣呢？

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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