【內房銷售】龍湖5月合約銷售按年升1成　一文看清5月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 富瑞表示，根據克而瑞數據顯示，該行追蹤的30間房企5月銷售額按年增長20%。

隨內地復工進度良好，加上黃金周銷情不俗，券商普遍認為5月份內房銷售回歸增長軌道。富瑞表示，根據克而瑞數據顯示，該行追蹤的30間房企期內銷售按年增長20%，由年初起計，銷售跌幅已收窄至6%。以下本報綜合各大內房股5月銷售數據。貨幣單位均為人民幣。

龍湖 （00960） 公布，5月合同銷售金額221.1億元，按年增9.9%，合同銷售面積129.0萬平方米。首5個月累計實現合同銷售金額823.2億元，按年跌2.2%，合同銷售面積485.0萬平方米。

寶龍地產 （01238） 5月的合約銷售額73.5億元，按年升13.7%；合約銷售面積為48.4萬平方米。 今年首5個月合約銷售總額212.05億元，按年跌5.8%；合約銷售總面積分別約為137.7萬平方米，按年跌1.1%。

融創 （01918） 公布，5月合同銷售金額約451.8億元，按年增1.8%，合同銷售面積約319.8萬平方米，合同銷售均價每平方米約14,130元。首5個月累計實現合同銷售金額約1,407億元，按年跌13.9%，累計合同銷售面積約1,022.1萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,770元。

融信中國 （03301） 公布，5月合同銷售127.8億元，按年增約15%，合約建築面積約為70.6萬平方米，平均合約售價約為每平方米18,106元。首5個月總合約銷售額約407.29億元，按年跌12.7%，總合約建築面積約為192.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,174元。

龍光 （03380） 公布，5月歸屬公司股東權益的合約銷售額約為115.6億元，按年增長18.2%，合約銷售面積約70.4萬平方米，合約銷售單價約為16,235元。首5個月歸屬公司股東權益的合約銷售額約為372.5億元，按年增長12.3%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約241.7萬平方米。

中國金茂 （00817） 公布，5月簽約銷售金額201.3億元，按年增近51%，簽約銷售建築面積約120.3萬平方米。首5個月累計取得簽約銷售金額共計652.34億元，按年增19.8%。

綠城中國 （03900） 公布，5月合約銷售金額約122億元（人民幣，下同），按年升18.4%；合約銷售面積約45萬平方米。首5月累計合同銷售公額425億元，按年升14.9%，累計銷售面積約165萬平方米。

新城發展 （01030） 公布，5月合約銷售金額約224.12億元，按年跌9.5%，合約銷售面積約203.93萬平方米。首5月累計合同銷售金額約714.55億元，按年跌23%，累計銷售面積約654.15萬平方米。

花樣年 （01777） 公布，5月銷售額為約38.1億元，按年升38.5%，相應已售建築面積為約29.4萬平方米，平均售價為每平方米約12,978元。首5個月累計銷售額為約115.06億元，按年升21%，相應已售建築面積為約100.5萬平方米，平均售價為每平方米約11,445元。

碧桂園 （02007） 公布，5月歸屬股東權益的合同銷售金額約561.1億元，按年增加3.29%，歸屬股東權益的合同銷售建築面積約665萬平方米，按年增加14.18%。

中海外 （00688） 公布，5月合約物業銷售金額約為人民幣267.84億元，按年跌5.4%，已售樓面面積約為148萬平方米，按年跌9.6%。首5個月累計物業銷售金額約1,144.52億元，按年跌5.9%，累計已售樓面面積約627萬平方米，按年跌6.5%。

世房 （00813） 公布，5月合約銷售為220.16億元，按年升37%，合約銷售面積為126萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,469元。首5個月累計合約銷售802.7億元，按年升12%，合約銷售總面積為458.2萬平方米，按年升14%。

中海宏洋 （00081） 5月份合約銷售額51.45億元及合約銷售面積43.97萬平方米，分別按年增加5.3%及下跌0.3%。在今年首5個月，累計合約銷售額172.86億元及合約銷售面積149.94萬平方米，分別按年增加4.6%及下跌2.6%。截至5月底，累計認購未簽約額人民幣27.23億元及認購未簽約面積20.97萬平方米。

中駿 （01966） 公布，5月合同銷售91.09億元，合同銷售面積54.7萬平方米，分別按年增長69%和32%，平均銷售價格為每平方米16,638元。首5個月累計合同銷售金額約281.49億元，累計合同銷售面積191.4萬平方米，分別按年增長5%及減少10%，平均銷售價格為每平方米14,707元。

金地商置 （00535） 公布，5月合約銷售總額約75.67億元，而期內合約銷售總面積約28.52萬平方米。期內的銷售均價為每平方米約2.65萬元。首五個月期間的累計合約銷售總額約175.58億元，而累計銷售總面積約73.92萬平方米。

陽光100中國 （02608） 公布，5月未經審核合同銷售額約6.29億元，對應合同銷售面積約5.59萬平方米。今年首5個月集團實現未經審核合同銷售額約17.63億元，對應合同銷售面積約16.25萬平方米。

時代中國 （01233） 公布，5月合同銷售75.2億元，按年增25.5%，簽約建築面積約為51.8萬平方米。首5個月累計合約銷售246.06億元，按年跌2.1%，簽約建築面積約為177.1萬平方米。

正榮地產 （06158） 公布，5月合約銷售金額約為124.89億元，按年增18%，按月增19%，合約銷售建築面積約為83.1萬平方米，平均售價約為每平方米15,000元。首5個月累計合約銷售金額約為408.84億元，合約建築面積約為267.8萬平方米，平均售價約為每平方米15,300元。

雅居樂 （03383） 公布，5月的預售金額為138.4億元，按年升24%，對應建築面積為99.6萬平方米，平均價為每平方米13,889元。首5個月預售金額合計為402.1億元，按年跌11.8%，而對應建築面積為274.3萬平方米，平均價為每平方米14,656元。

建業地產 （00832） 公布，5月份物業合同銷售額84.04億元，按年增加18.1%，合同銷售建築面積111.3萬平方米，按年增加為3.8%，每平方米平均銷售價格為人民幣7,549元，按年增加為13.8%。首5個月物業合同銷售總額293.75億元，按年增加13.5%。

首創置業 （02868） 公布，5月簽約金額約87.9億元，按年升46%，簽約面積約27.1萬平方米。首5個月累計簽約金額約196.5億元，按年跌20.8%，簽約面積約62.4萬平方米。截至今年5月底止，公司尚有認購未換簽金額約15.9億元正在辦理換簽手續。

禹洲地產 （01628） 公布，5月合約銷售金額為107.51億元，按年增1.1倍，銷售面積為63.9萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,836元。首5個月累計銷售金額307.4億元，按年增44.4%，銷售面積為190.5萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,136元。

德信中國 （02019） 公布，5月合約銷售金額約59.9億元，按年增61.6%，合約銷售面積約26.0萬平方米。首5個月集團實現累計合約銷售金額約173.3億元，按年增2.4%，累計合約銷售面積約88.5萬平方米。

中梁控股 （02772） 公布，5月合約銷售151億元，合約銷售面積約145萬平方米，合約銷售均價約每平方米10,400元。首5個月合約銷售累計430億元，合約銷售面積約387.7萬平方米，合約銷售均價約每平方米11,100元。

大發地產 （06111） 公布，首5個月累計合同銷售金額80.19億元，累計合同銷售面積為55.4萬平方米，平均銷售價格為每平方米約14,464元。

旭輝 （00884） 公布，5月合同銷售金額約202.0億元（人民幣，下同），按年增約26%，合同銷售面積約113.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約17,800元。首5個月合同銷售金額約556億元，合同銷售面積約334萬平方米，合同銷售均價每平方米約16,600元。

萬科 （02202） 公布，5月份實現合同銷售面積386.8萬平方米，合同銷售金額612.8億元，按年增5.7%。首5個月累計實現合同銷售面積1,575.5萬平方米，合同銷售金額2,471.1億元，按年跌7.7%。

銀城國際 （01902） 公布，5月總合約銷售額約為7.81億元，按年跌54.9%，合約建築面積約為4.9萬平方米，及平均合約售價約為每平方米15,947元。首5個月總合約銷售額約為31.42億元，按年跌43.4%，總合約建築面積約為17.1萬平方米，及平均合約售價約為每平方米18,355元。

奧園 （03883） 公布，5月合同銷售金額約102.5億元，按月上升17%，按年增長2%。首5個月合同銷售額累計約人民幣332.8億元。

合景泰富 （01813） 公布，5月預售額為91.51億元，較去年同期相比增加45%，預售建築面積約為50.9萬平方米，較去年同期相比增加46.3%。

景瑞控股 （01862） 公布，5月合約簽約銷售額約為17.82億元，按年增38.1%，合同銷售面積約為7.6萬平方米，合同銷售均價每平方米約23,476元。首5個月累計合約簽約銷售額約為54.65億元，按年跌20.4%，合同銷售面積約為22.2萬平方米，合同銷售均價每平方米約24,714元。

當代置業 （01107） 公布，5月合約銷售額約人民幣33.5億元，按年跌20.5%，其中物業合約銷售額約人民幣33.15億元，銷售均價每平方米約10,523元。首5個月合約銷售額約104.7億元，按年跌12.2%，其中物業合約銷售額約103.8億元，銷售均價每平方米約10,384元。

恒大 （03333） 公布，5月份的合約銷售金額約為602.2億元，按年增長約12.5%，合約銷售面積約為636.7萬平方米，按年增長約28%。首5個集團物業累計合約銷售金額約達2,727.9億元，按年增長約17.8%，累計合約銷售面積3,007.9萬平方米，按年增長約39.6%。

美的置業 （03990） 公布，首5個月合同銷售金額約365億元，按年跌1.6%，而相應的已售建築面積約341.1萬平方米。

佳兆業 （01638） 公布，5月份未經審核經營數據，公司首5個月合約銷售按年跌2.7%至270.6億元；總合約建築面積約按年增14.2%至164.4萬平方米。單計5月份，集團合約銷售按年增24.4%至90.52億元；建築面積按年增59.8%至60.3萬平方米。

富力 （02777） 公布，5月權益合約銷售總金額約106.2億元，按月上升15%，銷售面積達約88萬平方米，按月升8%。首5個月底，總權益合約銷售金額約人民幣365.5億元，銷售面積達約310萬平方米。

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編輯：袁諾曦