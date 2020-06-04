  • 30°C
香港時間 : 2020604日 (四) 19:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內房銷售】花樣年5月合約銷售按年升38%　一文看清5月內房銷售數據（不斷更新）

金融經濟 19:13 2020/06/04

分享：

富瑞表示，根據克而瑞數據顯示，該行追蹤的30間房企5月銷售額按年增長20%。

隨內地復工進度良好，加上黃金周銷情不俗，券商普遍認為5月份內房銷售回歸增長軌道。富瑞表示，根據克而瑞數據顯示，該行追蹤的30間房企期內銷售按年增長20%，由年初起計，銷售跌幅已收窄至6%。以下本報綜合各大內房股5月銷售數據。以下貨幣單位為人民幣。

花樣年 （01777） 公布，5月銷售額為約38.1億元（人民幣，下同），按年升38.5%，相應已售建築面積為約29.4萬平方米，平均售價為每平方米約12,978元。首5個月累計銷售額為約115.06億元，按年升21%，相應已售建築面積為約100.5萬平方米，平均售價為每平方米約11,445元。

碧桂園 （02007） 公布，5月歸屬股東權益的合同銷售金額約561.1億元，按年增加3.29%，歸屬股東權益的合同銷售建築面積約665萬平方米，按年增加14.18%。

中海外 （00688） 公布，5月合約物業銷售金額約為人民幣267.84億元，按年跌5.4%，已售樓面面積約為148萬平方米，按年跌9.6%。首5個月累計物業銷售金額約1,144.52億元，按年跌5.9%，累計已售樓面面積約627萬平方米，按年跌6.5%。

世房 （00813） 公布，5月合約銷售為220.16億元，按年升37%，合約銷售面積為126萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,469元。首5個月累計合約銷售802.7億元，按年升12%，合約銷售總面積為458.2萬平方米，按年升14%。

中海宏洋 （00081） 5月份合約銷售額51.45億元及合約銷售面積43.97萬平方米，分別按年增加5.3%及下跌0.3%。在今年首5個月，累計合約銷售額172.86億元及合約銷售面積149.94萬平方米，分別按年增加4.6%及下跌2.6%。截至5月底，累計認購未簽約額人民幣27.23億元及認購未簽約面積20.97萬平方米。

中駿 （01966） 公布，5月合同銷售91.09億元，合同銷售面積54.7萬平方米，分別按年增長69%和32%，平均銷售價格為每平方米16,638元。首5個月累計合同銷售金額約281.49億元，累計合同銷售面積191.4萬平方米，分別按年增長5%及減少10%，平均銷售價格為每平方米14,707元。

金地商置 （00535） 公布，5月合約銷售總額約75.67億元，而期內合約銷售總面積約28.52萬平方米。期內的銷售均價為每平方米約2.65萬元。首五個月期間的累計合約銷售總額約175.58億元，而累計銷售總面積約73.92萬平方米。

陽光100中國 （02608） 公布，5月未經審核合同銷售額約6.29億元，對應合同銷售面積約5.59萬平方米。今年首5個月集團實現未經審核合同銷售額約17.63億元，對應合同銷售面積約16.25萬平方米。

時代中國 （01233） 公布，5月合同銷售75.2億元，按年增25.5%，簽約建築面積約為51.8萬平方米。首5個月累計合約銷售246.06億元，按年跌2.1%，簽約建築面積約為177.1萬平方米。

正榮地產 （06158） 公布，5月合約銷售金額約為124.89億元，按年增18%，按月增19%，合約銷售建築面積約為83.1萬平方米，平均售價約為每平方米15,000元。首5個月累計合約銷售金額約為408.84億元，合約建築面積約為267.8萬平方米，平均售價約為每平方米15,300元。

雅居樂 （03383） 公布，5月的預售金額為138.4億元，按年升24%，對應建築面積為99.6萬平方米，平均價為每平方米13,889元。首5個月預售金額合計為402.1億元，按年跌11.8%，而對應建築面積為274.3萬平方米，平均價為每平方米14,656元。

建業地產 （00832） 公布，5月份物業合同銷售額84.04億元，按年增加18.1%，合同銷售建築面積111.3萬平方米，按年增加為3.8%，每平方米平均銷售價格為人民幣7,549元，按年增加為13.8%。首5個月物業合同銷售總額293.75億元，按年增加13.5%。

首創置業 （02868） 公布，5月簽約金額約87.9億元，按年升46%，簽約面積約27.1萬平方米。首5個月累計簽約金額約196.5億元，按年跌20.8%，簽約面積約62.4萬平方米。截至今年5月底止，公司尚有認購未換簽金額約15.9億元正在辦理換簽手續。

禹洲地產 （01628） 公布，5月合約銷售金額為107.51億元，按年增1.1倍，銷售面積為63.9萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,836元。首5個月累計銷售金額307.4億元，按年增44.4%，銷售面積為190.5萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,136元。

德信中國 （02019） 公布，5月合約銷售金額約59.9億元，按年增61.6%，合約銷售面積約26.0萬平方米。首5個月集團實現累計合約銷售金額約173.3億元，按年增2.4%，累計合約銷售面積約88.5萬平方米。

中梁控股 （02772） 公布，5月合約銷售151億元，合約銷售面積約145萬平方米，合約銷售均價約每平方米10,400元。首5個月合約銷售累計430億元，合約銷售面積約387.7萬平方米，合約銷售均價約每平方米11,100元。

大發地產 （06111） 公布，首5個月累計合同銷售金額80.19億元，累計合同銷售面積為55.4萬平方米，平均銷售價格為每平方米約14,464元。

旭輝 （00884） 公布，5月合同銷售金額約202.0億元（人民幣，下同），按年增約26%，合同銷售面積約113.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約17,800元。首5個月合同銷售金額約556億元，合同銷售面積約334萬平方米，合同銷售均價每平方米約16,600元。

萬科 （02202） 公布，5月份實現合同銷售面積386.8萬平方米，合同銷售金額612.8億元，按年增5.7%。首5個月累計實現合同銷售面積1,575.5萬平方米，合同銷售金額2,471.1億元，按年跌7.7%。

銀城國際 （01902） 公布，5月總合約銷售額約為7.81億元，按年跌54.9%，合約建築面積約為4.9萬平方米，及平均合約售價約為每平方米15,947元。首5個月總合約銷售額約為31.42億元，按年跌43.4%，總合約建築面積約為17.1萬平方米，及平均合約售價約為每平方米18,355元。

奧園 （03883） 公布，5月合同銷售金額約102.5億元，按月上升17%，按年增長2%。首5個月合同銷售額累計約人民幣332.8億元。

合景泰富 （01813） 公布，5月預售額為91.51億元，較去年同期相比增加45%，預售建築面積約為50.9萬平方米，較去年同期相比增加46.3%。

景瑞控股 （01862） 公布，5月合約簽約銷售額約為17.82億元，按年增38.1%，合同銷售面積約為7.6萬平方米，合同銷售均價每平方米約23,476元。首5個月累計合約簽約銷售額約為54.65億元，按年跌20.4%，合同銷售面積約為22.2萬平方米，合同銷售均價每平方米約24,714元。

當代置業 （01107） 公布，5月合約銷售額約人民幣33.5億元，按年跌20.5%，其中物業合約銷售額約人民幣33.15億元，銷售均價每平方米約10,523元。首5個月合約銷售額約104.7億元，按年跌12.2%，其中物業合約銷售額約103.8億元，銷售均價每平方米約10,384元。

恒大 （03333） 公布，5月份的合約銷售金額約為602.2億元，按年增長約12.5%，合約銷售面積約為636.7萬平方米，按年增長約28%。首5個集團物業累計合約銷售金額約達2,727.9億元，按年增長約17.8%，累計合約銷售面積3,007.9萬平方米，按年增長約39.6%。

美的置業 （03990） 公布，首5個月合同銷售金額約365億元，按年跌1.6%，而相應的已售建築面積約341.1萬平方米。

佳兆業 （01638） 公布，5月份未經審核經營數據，公司首5個月合約銷售按年跌2.7%至270.6億元；總合約建築面積約按年增14.2%至164.4萬平方米。單計5月份，集團合約銷售按年增24.4%至90.52億元；建築面積按年增59.8%至60.3萬平方米。

富力 （02777） 公布，5月權益合約銷售總金額約106.2億元，按月上升15%，銷售面積達約88萬平方米，按月升8%。首5個月底，總權益合約銷售金額約人民幣365.5億元，銷售面積達約310萬平方米。

相關文章：【內房銷售】金地商置上月合同銷售按年跌32%　一文看清內房4月銷售數據（不斷更新）

【內房】摩通：內地樓市處有利環境　薦萬科、潤地及旭煇

編輯：袁諾曦

香港股票 正榮地產（06158） 首創置業（02868） 陽光100中國（02608） 景瑞控股（01862） 禹洲地產（01628） 當代置業（01107） 建業地產（00832） 金地商置（00535） 中梁控股（02772）

上一篇文章

【新股IPO】微醫傳未來數月香港上市 籌7至8億美元

下一篇文章

【新股IPO】傳金融街今尋求上市聆訊　集資約1億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）