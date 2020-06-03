【內房銷售】旭輝5月合約銷售按年升26%　一文看清5月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 富瑞表示，根據克而瑞數據顯示，該行追蹤的30間房企5月銷售額按年增長20%。

隨內地復工進度良好，加上黃金周銷情不俗，券商普遍認為5月份內房銷售回歸增長軌道。富瑞表示，根據克而瑞數據顯示，該行追蹤的30間房企期內銷售按年增長20%，由年初起計，銷售跌幅已收窄至6%。以下本報綜合各大內房股5月銷售數據。

旭輝 （00884） 公布，5月合同銷售金額約202.0億元（人民幣，下同），按年增約26%，合同銷售面積約113.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約17,800元。首5個月合同銷售金額約556億元，合同銷售面積約334萬平方米，合同銷售均價每平方米約16,600元。

萬科 （02202） 公布，5月份實現合同銷售面積386.8萬平方米，合同銷售金額612.8億元，按年增5.7%。首5個月累計實現合同銷售面積1,575.5萬平方米，合同銷售金額2,471.1億元，按年跌7.7%。

銀城國際 （01902） 公布，5月總合約銷售額約為7.81億元，按年跌54.9%，合約建築面積約為4.9萬平方米，及平均合約售價約為每平方米15,947元。首5個月總合約銷售額約為31.42億元，按年跌43.4%，總合約建築面積約為17.1萬平方米，及平均合約售價約為每平方米18,355元。

奧園 （03883） 公布，5月合同銷售金額約102.5億元，按月上升17%，按年增長2%。首5個月合同銷售額累計約人民幣332.8億元。

合景泰富 （01813） 公布，5月預售額為91.51億元，較去年同期相比增加45%，預售建築面積約為50.9萬平方米，較去年同期相比增加46.3%。

景瑞控股 （01862） 公布，5月合約簽約銷售額約為17.82億元，按年增38.1%，合同銷售面積約為7.6萬平方米，合同銷售均價每平方米約23,476元。首5個月累計合約簽約銷售額約為54.65億元，按年跌20.4%，合同銷售面積約為22.2萬平方米，合同銷售均價每平方米約24,714元。

當代置業 （01107） 公布，5月合約銷售額約人民幣33.5億元，按年跌20.5%，其中物業合約銷售額約人民幣33.15億元，銷售均價每平方米約10,523元。首5個月合約銷售額約104.7億元，按年跌12.2%，其中物業合約銷售額約103.8億元，銷售均價每平方米約10,384元。

恒大 （03333） 公布，5月份的合約銷售金額約為602.2億元，按年增長約12.5%，合約銷售面積約為636.7萬平方米，按年增長約28%。首5個集團物業累計合約銷售金額約達2,727.9億元，按年增長約17.8%，累計合約銷售面積3,007.9萬平方米，按年增長約39.6%。

美的置業 （03990） 公布，首5個月合同銷售金額約365億元，按年跌1.6%，而相應的已售建築面積約341.1萬平方米。

佳兆業 （01638） 公布，5月份未經審核經營數據，公司首5個月合約銷售按年跌2.7%至270.6億元；總合約建築面積約按年增14.2%至164.4萬平方米。單計5月份，集團合約銷售按年增24.4%至90.52億元；建築面積按年增59.8%至60.3萬平方米。

富力 （02777） 公布，5月權益合約銷售總金額約106.2億元，按月上升15%，銷售面積達約88萬平方米，按月升8%。首5個月底，總權益合約銷售金額約人民幣365.5億元，銷售面積達約310萬平方米。

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編輯：袁諾曦