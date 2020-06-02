【內房銷售】恒大5月合約銷售按年升12%　一文看清5月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 富瑞表示，根據克而瑞數據顯示，該行追蹤的30間房企5月銷售額按年增長20%。

隨內地復工進度良好，加上黃金周銷情不俗，券商普遍認為5月份內房銷售回歸增長軌道。富瑞表示，根據克而瑞數據顯示，該行追蹤的30間房企期內銷售按年增長20%，由年初起計，銷售跌幅已收窄至6%。以下本報綜合各大內房股5月銷售數據。

恒大 （03333） 公布，5月份的合約銷售金額約為602.2億元（人民幣，下同），按年增長約12.5%，合約銷售面積約為636.7萬平方米，按年增長約28%。首5個集團物業累計合約銷售金額約達2,727.9億元，按年增長約17.8%，累計合約銷售面積3,007.9萬平方米，按年增長約39.6%。

美的置業 （03990） 公布，首5個月合同銷售金額約365億元，按年跌1.6%，而相應的已售建築面積約341.1萬平方米。

佳兆業 （01638） 公布，5月份未經審核經營數據，公司首5個月合約銷售按年跌2.7%至270.6億元；總合約建築面積約按年增14.2%至164.4萬平方米。單計5月份，集團合約銷售按年增24.4%至90.52億元；建築面積按年增59.8%至60.3萬平方米。

富力 （02777） 公布，5月權益合約銷售總金額約106.2億元，按月上升15%，銷售面積達約88萬平方米，按月升8%。首5個月底，總權益合約銷售金額約人民幣365.5億元，銷售面積達約310萬平方米。

相關文章：【內房銷售】金地商置上月合同銷售按年跌32% 一文看清內房4月銷售數據（不斷更新）

【內房】摩通：內地樓市處有利環境 薦萬科、潤地及旭煇

編輯：袁諾曦