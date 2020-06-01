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iPadOS系統現漏洞　iPad Pro無限輪迴重新啟動

科技 19:30 2020/06/01

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近日有iPad Pro用家投訴，更新至iPadOS 13.4.1後，產品出現「無限重啟」的情況。

蘋果（Apple）日前推出iPadOS系統更新，修復漏洞及提升iPad性能並增強其穩定性。不過近日有iPad Pro用家投訴，更新至iPadOS 13.4.1後，產品出現「無限重啟」的情況，就算更新或重設iPad Pro都不能解決相關問題。

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據外國科技網站Apple Insider報道指，5月初起有不少iPad Pro用戶在蘋果支援網站Apple's Communities投訴，其設備在更新系統後，出現「無限重啟」情況，就算未開啟任何軟件程式，其iPad Pro每30至45秒，便會重新開機一次。

據了解，是次受影響的機款包括：2017年的10.5吋iPad Pro、2018年及之後所推出的11吋iPad Pro；而目前12.9吋的iPad Pro和其他iPad型號則未受影響。現時蘋果並沒有作出任何回應，而Apple's Communities上就仍有用家於5月29日投訴，指「iPad Pro多次重啟」。由此可見，上周蘋果所推出的iPadOS 13.5更新仍未解決相關問題。

>>>AirPods Pro 耳機可替換耳塞　官網正式上架

責任編輯：曾曉汶

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