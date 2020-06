【美國示威】美國安顧問：外國勢力利用種族關係挑撥

▲ 美國有1名黑人遭白人警員壓頸後死亡並引發騷亂,美國國安顧問奧布萊恩表示,有外國對手試圖利用種族關係進行挑撥。

美國明尼蘇達州有1名黑人遭白人警員壓頸後死亡,事件觸發多地示威抗議,其後更出現騷亂,最少39個城市實施宵禁。美國國家安全顧問奧布萊恩周日(5月31日)表示,有外國勢力在是次衝突中,試圖利用種族關係進行挑撥。

美國國會參議院情報特別委員會主席魯比奧(Marco Rubio)上周六於Twitter發文聲稱,最少3個與外國對手(foreign adversaries)有關的社交媒體帳戶,正從多角度積極煽動、促進暴力和對抗行動。

美國國安顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)周日出席美國廣播公司(ABC)的節目,被問及魯比奧所說的外國對手。奧布萊恩就回答指「魯比奧很正確」(Rubio is spot on),稱外國對手試圖利用這場危機製造不和,並試圖損害美國民主。

奧布萊恩更不滿地表示:

我今天已看到很多來自中國人的Twitter帖文,他們似乎在美國發生的事中感到愉悅和慰藉。

(I've seen a number of tweets from the Chinese today that are taking some sort of pleasure and solace in what they're seeing here.)

奧布萊恩更警告指:

我想告訴外國對手,不論是津巴布韋或中國。我們與你們的區別是,殺死弗洛伊德(遭壓頸後死亡的黑人)的警員將面臨調查和起訴,並獲公平審判。

(I want to tell our foreign adversaries, whether it's a Zimbabwe or a China, that the difference between us and you is that that officer who killed George Floyd, he'll be investigated, he'll be prosecuted and he'll receive a fair trial.)

責任編輯:何穎兒