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【創科人才】Uber研港設亞太總部　倘成事將組建科研團隊

科技 08:00 2020/06/02

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Uber香港區總經理鍾志霆表示，公司亦積極研究未來在港推出新的產品服務。（湯炳強攝）

Uber早前表示，有意將亞太區總部設於香港，惟前提是港府需研究汽車共乘合法化，待法規明確化，讓該企有信心在港投資。Uber香港區總經理鍾志霆接受專訪解釋，計劃對香港的好處，包括會在香港設立集團的科研與工程團隊，可望聘請更多本地與國際人才，充實本港科研生態圈。

Uber在亞太地區包括日本、台灣、澳洲等多個地區仍設有業務，將香港作為候選的亞太總部，鍾志霆認為，香港吸引之處在於，地理、人口密度等因素，與Uber服務十分配合，亦看好香港發展為智慧城市的潛力，以及背後所帶來的交通服務需求。他續指，現階段Uber未就未來成功設立亞太總部後，所涉的投資或招聘規模有具體定案，惟他強調，屆時其中一個焦點項目將會是在香港設立科技工程團隊，以支援區內業務發展，屆時可望聘請及培養本地的科技人才。

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跨國大企助拓展香港科研

「香港說了多年想要建立科研生態系統，但要有更多跨國大企的團隊進駐，才可望加快生態系統的發展。」他相信屆時，外藉員工數目會佔團隊一定比例，但招聘擴充仍會以本地科研人才、工程師為先，現時亦有與本地的創科社群展開有建設性的對話，並補充，現時香港Uber團隊中，9成為本地人。

他指出，眼前香港亦積極研究推出新的乘車服務產品，考慮範圍之列的，包括已於部分地區推出的Uber Transit，在Uber App內可以查詢點對點交通選擇，提供包括Uber與其他公共交通工具的資訊。「Uber未來策略是成為綜合的交通平台，提供多元點對點交通選擇。」

鍾志霆上任半年　轉戰創科助港人　

鍾志霆上任Uber香港總經理約半年。曾任銀行業的他分享，現在在創科公司工作，節奏與金融界同樣快速，但兩份工作，現在與之前相比，就有如走到交易大廳（floor）的前線，「可以biild and help，直接幫到香港人的要求。」由上任以來，面對貿易戰、社會運動到新冠肺炎，他承認工作的挑戰頗大，惟團隊維持緊密溝通，快速調配資源應對內外所需，仍可妥應對快速變化的形勢。

Uber上月起要求司機戴口罩，亦在應用上加入檢查是否戴口罩的機制。（網上截圖）

他續指，較早前新冠肺炎疫症的高峰期為例，公司高層每天都要召開全球與亞太區會議，討論疫情對業務影響以及應對措施，亦因此集團能很早便調動資源，在App上推出抗疫相關的功能，現時有的，檢查司機有否戴上口罩的應用，就是在很短時間內已開發出來的功能。

記者: 周俊霖

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