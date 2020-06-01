【領展業績】王國龍：零售最壞情況已過　無意改變派息政策

▲ 王國龍指，對於受限聚令影響較大的租戶，如補習社、酒樓等，提供更大幅度的租金減免。

領展 （00823） 行政總裁王國龍認為，為了影響購物環境，集團著重保持出租率高企，因此會因應租客情況，在租金上作適當調整，並對個別租客實施租金減免，部分租客的租金減幅更逾50%，但「零售情況最壞的時間已過，希望疫情逐步好轉。」

截至3月底，領展在香港及內地的出租率分別為96.5%及97.8%。王國龍指，早前有逾百個新租客，填補了舊租客原有的位置，集團亦對於受限聚令影響較大的租戶，如補習社、酒樓等，提供更大幅度的租金減免。

繼續尋找回購機會

早前多個地區在疫情下實施入境限制，市場擔心會影響領展的收購計劃。主席聶雅倫表示，雖然有入境的旅遊限制，但領展可尋求當地的專業人士協助，目前領展在內地已有本地團隊，可幫助在內地物色潛在併購項目。

領展去年度回購約5190萬個基金單位，總代價（不包括開支）約42.4億元，但未達至集團去年計劃回購的數目。首席財務總監黃國祥指，集團會繼續尋找回購機會，但要視乎市場情況。

本港零售市道前景充斥不明朗因素，但聶雅倫稱，集團無意改變現時的派息政策，強調財政仍穩健。

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