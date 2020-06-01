【疫市營商】專業服務支援今日接受申請　最多可獲300萬

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【港區國安法】總商會調查：過半企業料短期業務受拖累 最憂慮外國制裁
專業服務協進支援計劃今日接受新一輪申請，每個獲批項目最多可獲資助成本總額的9成或300萬元。計劃涵蓋的專業服務包括會計、法律及爭議解決、建築、工程等。
專業服務協進支援計劃為數2億元，旨在資助由業界主導的非牟利項目，以加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，以及提高本港專業服務水平和對外競爭力。
哪些行業、活動適用？
支援計劃下每個獲批項目的最高資助額為項目成本總額的90%或300萬元，以較低者為準。該計劃涵蓋的專業服務行業眾多，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。
截至今年5月底，已有60個項目獲得支援計劃的資助，包括在香港本地及其他地方舉辦的活動。這些項目及活動包括培訓課程、工作坊、外展及推廣活動如路演、推介會，或參加外地展覽、專題講座等。
一般而言，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員在香港以外的交通及住宿費用等。由去年12月起，支援計劃亦已擴闊資助範圍，新增活動中擔當積極角色的參加者（例如演講嘉賓及專題討論講者），以及專業實習／見習計劃參加者。
責任編輯：葉泳珊