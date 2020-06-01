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AI遂步取代人類？　Microsoft遣散近百名員工

環球政經 19:40 2020/06/01

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AI的時代來臨，為不少企業締造商機之餘，又可以節省人手，不過也有人擔心AI會否有一天真正取替人類，扛工仔「飯碗」隨時不保。大型科企Microsoft正遣散在 Microsoft News 和 MSN 新聞工作的數十名新聞從業員者以及編輯員工，把他們的工作轉交至AI負責。

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據《The Verge》報道，當中最受影響員工主要為Microsoft’s SANE 部門（包括搜索、廣告、新聞等）。是次遣散更加推動了Microsoft依靠AI人工智慧取代人力，從網站如MSN.com、Microsoft Edge瀏覽器以至新聞App等，負責篩選新聞。

公司發言人在聲明中表示，這項決定與新冠肺炎疫情並沒有關係。其表示，Microsoft與其他公司無異，會定期評估公司業務。「這可能會導致在某些地方的投資會增加，有時又會有重新部署。」報道就提及，雖然Microsoft稱此項決定與新冠肺炎疫情無關，但在全球各地的媒體業也是因為大流流的關係，導致廣告收入下跌。

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報道分別引述《Business Insider》以及《衛報》消息，Microsoft於上周五（31日）宣布遣散員工，在美國地區有50名員工受影響、英國則有約27名員工受影響。事實上，Microsoft在1995年推出MSN以來，公司從事新聞業已有25年以上。在近幾個月，Microsoft News亦逐步轉向使用AI。

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