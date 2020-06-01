【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 環球政治 18:11 2020/06/01 分享： 新冠肺炎疫情和港區國安法，令中美關係持續惡化，中美新冷戰恐怕在所避免。美國號召全球盟友歸隊，偏偏作為歐盟龍頭的德國和法國不為所動。美國總統特朗普耐性有限，亦有意改變拉攏對象，轉向一個曾為敵人的大國招手，似是準備組成更強的政治軍事聯盟。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【新經濟】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！（訂戶專享） 今日 【新經濟】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！（訂戶專享） 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 2020/05/30 【中美角力】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危 2020/05/30 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危 【美國解封】專家肺腑之言 特朗普聽得進也未必有用 2020/05/30 【美國解封】專家肺腑之言 特朗普聽得進也未必有用 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得 2020/05/30 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得 外交 地緣政治 政治 美國 俄羅斯 中國 美俄關係 中美關係 中俄關係 普京 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入