【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享）

新冠肺炎疫情和港區國安法，令中美關係持續惡化，中美新冷戰恐怕在所避免。美國號召全球盟友歸隊，偏偏作為歐盟龍頭的德國和法國不為所動。美國總統特朗普耐性有限，亦有意改變拉攏對象，轉向一個曾為敵人的大國招手，似是準備組成更強的政治軍事聯盟。

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