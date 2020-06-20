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【中美角力】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……

環球政治 11:10 2020/06/20

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新冠肺炎疫情和港區國安法，令中美關係持續惡化，中美新冷戰恐怕在所避免。美國號召全球盟友歸隊，偏偏作為歐盟龍頭的德國和法國不為所動。美國總統特朗普耐性有限，亦有意改變拉攏對象，轉向一個曾為敵人的大國招手，似是準備組成更強的政治軍事聯盟。

  • 德法拒對抗中國，特朗普向俄招手
  • 中俄因疫情生嫌隙，美國趁機拉攏
  • 俄屬機會主義者，勢成中美造王者

G7峰會延至9月 特朗普加邀4國 俄羅斯有份

【港版國安法】彭定康：國安法事件應納G7峰會議程

特朗普被德國「請食檸檬」後，有意轉向另一歐洲大國招手。

這個拉攏對象在特朗普周末一席話已經呼之欲出，就是希望額外邀請它參與七國集團（G7）峰會的4個國家之一︰俄羅斯

特朗普表示，不認為G7能夠代表處理世界上正發生的事，提出邀請澳洲、南韓、印度，以及極具爭議性的俄羅斯。

眾所周知，特朗普冀在峰會鼓動各方一同對付中國，其中3國歸隊不難，印度素來跟中國有仇，澳洲是英美為首的五眼聯盟一員，又正遭中國貿易懲罰，南韓首重美韓同盟，也急欲加入G7這種大國集團，提升國際地位。

最大問題在於俄羅斯，2014年吞併克里米亞，被踢出八國集團（G8），至今未向烏克蘭歸還寸土，故特朗普提議令西方傳媒無不詫異。

事隔6年，世界格局起了翻天巨變，俄羅斯縱繼續被指威脅西方自由世界，但已沒有能力充當最強對手，取而代之是軟實力強上不止10倍的中國。

特朗普決心圍攻中國，但中國影響力已在西方內部盤根錯節、深入其中。理應是自由陣營一員的歐盟決定袖手，特別是龍頭的德國和法國，既是避免開罪中國，亦大有坐山觀虎鬥的意味。

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【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）

德國拒絕加入美國陣營，一同對抗中國，大有坐山觀虎鬥的意味。

中國能夠制住美國盟友，美國也有意依樣葫蘆，於是把目光轉向俄羅斯。

在中美俄之間，從來都是錯綜複雜的三角關係，最初中國跟當時的蘇聯攜手，在韓戰和越戰共同對抗美國；其後1970年代，中俄有所嫌隙，美國趁機介入，時任總統尼克遜訪華，成功從蘇聯身邊拉走中國，聯中抗蘇。

其後蘇聯解體，變成今日的俄羅斯，國力大不如前。隨著中國坐大，特朗普打算重施聯俄制中的技倆，也是不難理解，而且美俄之間也各有合作誘因。

在美國而言，若得俄羅斯加盟，當然是折了中國背後一大強援；甚至有望暫時平息美俄的中東角力，專注圍堵中國。

俄羅斯若跟美國攜手，有望解除相當部分甚至全部的國際經濟制裁，振興國內疲弱經濟，減輕總統普京執政壓力。

中俄關係在遠在近也相當微妙。就近期新冠肺炎疫情，俄羅斯不只極速對接壤中國的遠東地區封關，打壓和驅逐境內華人也是各國當中最狠辣，部分官員和議員更跟美國一樣，公開宣稱中國是病毒源頭，絲毫不予中國面子。

俄羅斯防疫手段雷厲風行，但始終阻不了疫情，更打亂了普京進一步長期執政的修憲大計，倘若普京對此心懷不滿，也是不足為奇。

遠因而言，中國發展遲於俄羅斯，卻後來居上，如今國力財富10倍於俄羅斯。普遍政治評論均認為，俄羅斯這個曾經的老大，對中國崛起頗為忌憚。

若讀過中國近代歷史，都不會忘記蘇俄從來都是機會主義者，是侵吞中國領土最多的國家。每當中國面臨危機，往往就是「前門驅虎，後門進狼」，進了蘇俄這隻貪狼。故此，對中國來說，相信也難以對俄羅斯這位鄰居過於放心。

俄羅斯如今也深明自己如今的造王者角色，正嘗試左右逢緣，從雙方搾取最大利益。一方面，普京4月底罕有跟特朗普發表聯合聲明，紀念二戰美蘇軍隊易北河會師；另一方面，如今又表態支持北京定立港區國安法。

話說回頭，特朗普即使決定跟俄羅斯合作，尚且不談俄羅斯意願，更可能遭美國國內對俄鷹派的阻力。故此，特朗普就算找到新冷戰的決勝手段，但想要撮合美俄這段貌合神離的「姻緣」，恐怕殊不容易。

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俄羅斯素來貫徹機會主義，倘在利益面前背棄盟友中國，也不足為奇。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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