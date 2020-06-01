【定期存款】集友3個月港元定存息1.68厘 存百萬賺息4200元

▲ 集友新推存100萬港元，3個月定存享1.68厘。

6月開局，市場觀望情緒甚濃，今天（6月1日）暫只有兩間港銀出招，搶攻港元定期存款，包括集友推3個月短存享1.68厘，入場費為100萬元，上限1,000萬元；不過，此息率屬快閃性質，優惠至本周三（3日）截止。如以門檻百萬元計，追息族按理可賺息4,200元。至於另一大行則一面倒「獨加」，東亞 （00023） 略加138天年息0.01厘，新息率至1.38厘，起存額要求10萬元的全新資金。專家預計業界普遍暫仍忍手，靜觀美國會否對內地作強硬的制裁措施，如凍結資產等。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，月結過後港元拆息全線回落；1個月拆息今天僅險守1.01厘，料本月上旬與樓按的掛鈎的拆息約於1厘至1.5厘上落。再者，以港滙仍穩守7.76以上的較強水平，而特朗普針對「港區國安法」又暫未見有明顯的反擊行動等，相信業界皆觀望美方何時撤消本港的特殊地位，遂以不變應萬變。

上周五（5月29日）正值月結，全周共有4間大小銀行鬥加定存息，包括大行如恒生 （00011） 調升3個月年息；創興 （01111） 及大新 （02356） 則兩連加，華僑永亨亦全面加息。

惟須注意的，「港區國安法」終於在上周四（28日）獲通過，但港銀並未在翌日趕忙鬥加息搶避險資金，反而上述4行只是在上周初先後上調存息。

綜觀5月份的港元定存戰況，搶存戰主要集中在最後一周，業界更扭轉過去4個星期的減息浪；更令半年及一年期的高息榜罕現驟變。先說長息，華僑永亨新推一年期享1.55厘，今年首次打入冠軍；跟信銀國際齊膺長息的「雙冠王」。同樣，減完又加的集友以1.5厘，重返三甲列，存息今天仍沒變。

至於半年期，勇於加息的大新，累升0.3厘後，以1.7厘的破頂息，一躍而成榜首；但該行主攻大戶的新錢，入場費要500萬元才獲最高特惠息。假如指定理財戶只斥50萬元，大新的存息只得1.6厘，息率亦與信銀國際叮噹馬頭，惟後者的門檻僅須1萬元。

3個月年息方面，恒生雖帶頭調升此短存0.1厘，新息率至1.6厘，跟滙豐及中銀香港 （02388） 相同，但未能挑戰相同存期的三甲，冠全城仍昰工銀亞洲的4.2厘。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆認為，緃使6月上旬迎來兩大重磅IPO，網易 （新上市編號︰09999） 及京東傳合共集資逾400億元，可是以港滙沒有明顯走弱，走資壓力暫未現，料個別同業只是酌量適度加息吸存，彌補資金缺口，絕非因半年結而「鬧錢荒急於撲水」。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪