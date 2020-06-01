東驥基金龐寶林︰不投資才是最大風險 下半年港股上望24000

▲ 東驥龐寶林表示，下半年港有望反彈至24000點甚至更高。

港股周一（6月1日）反彈771點，惟不少投資者對後市仍然慬慎。東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，全球央行寬鬆貨幣政策下「錢變得愈來愈不值錢」，若從退休投資回報的角度出發，應該考慮入市。他又直言︰「不投資才是最大的風險。」

龐寶林對港股中長綫表現仍相對樂觀，他預計下半年港股有機會回升24000點水平，甚至更高。惟短期內，6月港區國安法料有更多細節出台，屆時美國或會有相應行動，恐拖累恒指下試22500點。

惟他亦指出，隨着更多同股不同權（WVR）的中概股回歸，這些高增長的新經濟股有望吸引外資及北水，未來亦有機會帶動港股。選股方面，他建議採取「貪新不忘舊」的策略，即在新經濟股與舊經濟股不時轉換及調配倉位。他解釋指，新經濟股故然有着高增長，但包括本港地產股在內的眾多舊經濟股，股價已十分低殘，估值有一定吸引力。

強積金必備生科股

近期生科股熱潮退卻，個別股份股價更大縮水。惟龐寶林表示，香港生科股板塊日漸成熟，培養了一些投行、分析師，而生科股表現亦跑贏傳統醫療股，長遠而言仍看好。他建議，投資者在強積金配置中要有生科股，或是另外買入一些生科股基金作為長綫投資。惟他亦提醒，這些股份近期波動或會較大。

美股料築「U形」底 總統大選添變數

龐寶林亦指出，現是環球股市面對的風險包括第二波疫情爆發、即將舉行的美國總統大選亦帶來更多變數。他表示，若特朗普連任失敗，不確定性對股市而言不是好事。若特朗普連任成功，國內民意分化問題料更嚴重，甚至有可能「歷史重演」再度出現過去曾發生多次的刺殺總統事件。

他認為，美股短期內或會橫行或回調，股市會出現「U形」底部，其後回升。

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記者︰侯景成