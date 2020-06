▲ 【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權

中國決定在香港定立港區國安法,英國表明,一旦香港落實港區國安法,英國有意擴大英國國民海外護照(BNO)持有人的權利。民調顯示,42%英國人支持,英國政府賦予香港BNO持有人居英權或前往英國的權利。

英國市場調查和數據分析公司YouGov訪問了2883名英國人,對英國政府擴大香港BNO持有人權利有何意見。

YouGov於5月29日發表調查結果,42%受訪者支持英國賦予BNO持有人居英權或前往英國的權利,僅24%的人反對;34%人表示不知道。外相藍韜文(Dominic Raab)亦在Twitter轉發民調結果。

藍韜文周日(5月31日)接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示,英國不會逃避對香港的責任。他重申,如果北京在香港落實港區國安法,英國作為回應,會給予BNO持有人入境權(the right to come to the UK),延長BNO簽證至1年。

內政部統計,目有香港有290萬BNO持有人,持有有效護照的有35萬人。藍韜文相信,只有少部分人真的會來英國。

記者:鄧燕君