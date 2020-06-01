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【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權

環球社會熱點 16:51 2020/06/01

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【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權

中國決定在香港定立港區國安法，英國表明，一旦香港落實港區國安法，英國有意擴大英國國民海外護照（BNO）持有人的權利。民調顯示，42%英國人支持，英國政府賦予香港BNO持有人居英權或前往英國的權利。

【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權

【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權

英國市場調查和數據分析公司YouGov訪問了2883名英國人，對英國政府擴大香港BNO持有人權利有何意見。

YouGov於5月29日發表調查結果，42%受訪者支持英國賦予BNO持有人居英權或前往英國的權利，僅24%的人反對；34%人表示不知道。外相藍韜文（Dominic Raab）亦在Twitter轉發民調結果。

【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？

【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年

藍韜文周日（5月31日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國不會逃避對香港的責任。他重申，如果北京在香港落實港區國安法，英國作為回應，會給予BNO持有人入境權（the right to come to the UK），延長BNO簽證至1年。

內政部統計，目有香港有290萬BNO持有人，持有有效護照的有35萬人。藍韜文相信，只有少部分人真的會來英國。

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權

【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」

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記者：鄧燕君

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