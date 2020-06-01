【美國宵禁】警車撞向示威人群 紐約市長攬警隊 「不怪警員」

▲ 紐約有警車撞向人牆，示威者被撞至倒地。

美國非裔男子弗洛伊德被警員壓頸後死亡，引發的示威浪潮不斷升級。在紐約，有警員駕車駛向人群，撞向示威者，過程被清楚拍攝下來，影片引起廣泛迴響。市長白思豪為警隊護航，強調不怪警員，指他們處理非常困難的處境。

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事發在紐約市布魯克林區（Brooklyn），周末有示威者在馬路上築起防綫，堵塞交通，期間一輛警車駛至人牆前，僅減速而未有停車，強行衝破示威者防綫。

從畫面可見，此時另一輛停泊在路中心的警車，突然發動，推開人群，站在車前的多名示威者被撞至跌倒在地，部分人被撞至飛起。

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市長白思豪（Bill de Blasio）當晚見記者，談及事件時稱不會怪責警員（not going to blame officers），指警方處於非常困難的處境，一些人令警方面臨險境，強調這是不恰當的。

白思豪解釋，示威者包圍警車，威脅警員做法不恰當，若警員處於這種情況，他們必須脫困。他稱事件令人傷感，但強調不是警員挑起這種情況。他讚紐約警隊全日非常努力工作，當天對警隊來講是非常困難的一天。

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紐約眾議員、民主黨的奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）對白思豪講法十分不滿，斥他為警方找藉口，強調駕車撞向人群的做法，無論如何不應被合理化。

事源美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd），早前被捕時被一名白人警員用膝蓋壓頸7分鐘，其間多次哭訴「無法呼吸」，但不獲理會，他送院後不治，事件觸發美國大批民眾上街。

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責任編輯：文青青

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