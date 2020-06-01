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【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元

科技 16:57 2020/06/01

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Leaf售價分別為港幣380元（HEPA），690元（UV）和1543元（Pro）。

疫情下每日至少要用一個外科口罩，對大自然而言，上億口罩無疑是沉重負擔。美國有廠商研發出透明UV口罩，內置消毒功能，可持續使用長達一個月。

位於美國底特律的公司Redcliffe Medical，近日推出一款透明口罩Leaf，並在Indiegogo發起眾籌。Leaf外部由矽製作，能重複使用、自行分解，並抗紫外線。口罩有3個型號，分別為HEPA、UV和Pro，後兩者更配備活性碳HEPA濾芯，過濾能力達到N99+標準，可持續使用一個月，之後再更換濾芯。

Leaf主打美國製造，提供4個大小選擇，包括L、M、S及XS。

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Leaf採用最先進的N99+ HEPA-碳過濾技術，搭備紫外線自動消毒和自動通風技術。而內置的UVC殺菌裝置，能直接殺滅濾芯中細菌和病毒，破壞病原體的DNA，並透過活性炭過濾去除異味和有機物。Pro型號另新增空氣質素監察以及呼氣分析。

Leaf主打美國製造，提供4個大小選擇，預計7至9月出貨；目前已超額認購，集資逾53萬港元。售價分別為港幣380元（HEPA）、690元（UV）和1543元（Pro）。

責任編輯：姚慧儀

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