【金融教育】兩90後創親子理財App登福布斯榜　夥家長KOL宣傳

▲ 具備互動及遊戲化功能的親子理財App Mellow，讓家長與孩子設定不同任務及儲蓄目標；早前更找來藝人兼家長KOL何基佑合作宣傳，分享如何協助孩子訂立儲蓄挑戰，讓更多家長認識其應用程式功能。

恪守量入為出的良好習慣看似老生常談，惟往往有不少人都無法做到，結果面臨「月光族」甚至負債困境。為了幫助家長及早教育兒童培養基礎金融知識與素養，本地90後冼璞鏞（Chester）及陳枳橋（Teresa）成立初創Mellow，並開發親子理財應用程式（App），讓他們建立持之以恒的理財習慣。兩人日前還雙雙登上福布斯亞洲年輕領袖榜（Forbes 30 Under 30 Asia 2020），在3,500個提名中突圍。Chester分享：

可能因為件事比較新，市場罕見。所以未來亦希望將業務帶到亞太區其他地方如台灣、東京、新加坡，並且陸續加入其他理財知識，包括投資及保險。

▲ 本地90後Chester（左）與Teresa成立初創Mellow並開發親子理財應用程式，冀以互動及遊戲化功能，讓兒童及青少年建立持之以恒的理財習慣。（曾耀輝攝）

推出Mellow 培養責任感

▲ 該應用程式Mellow在去年3月推出，專為家長、6至18歲兒童及青少年而設，可透過互動及遊戲化功能，自定挑戰的內容如打掃、摺衫、看書等，協助培養小孩的理財觀念及責任感。（受訪者提供圖片）

▲ 另可連接萬事達預付卡增值及發放零用錢，並在任何接受萬事達卡的商戶或網店消費，同時實時看到收入與支出紀錄，了解其消費情況。

隨着電子支付工具發展多元，消費者只須用手機簡單一「嘟」便完成支付，惟同時衍生潛在危機，若一不小心花費過度，或引致債台高築。他們表示，由於在大學期間留意到身邊朋友陸續開始有收入卻不善理財，以及未見本地市場有幫助家長及小孩的個人理財及數碼支付的解決方案，因此萌生初創意念。在兩年前加入參與數碼港．大學合作夥伴計劃（CUPP），小試牛刀。

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該公司由成立至今，從數碼港的CUPP及培育計劃獲得資金，共投入了約60萬元。他亦坦言，公司目前仍未有盈利，未來將聚焦尋求合作夥伴，推出B2B2C方案。他指：

我們比較着力於如教育、金融、零售、電子商貿平台尋求合作。並期望最快一年後可以獲得盈利。

而受近期新冠肺炎疫情影響，令不少行業的運作停擺，他們則表示業務影響不大。日前更因應學生停課，推出不同綫上活動及推廣作招徠，如上月就夥拍MarcoPolo Learning推出STEAM學習課程，以及與新世界旗下的Donut Kids Club推出宣傳活動等。

虛擬鑽石點數 取代金錢獎勵

▲ 在該公司開發應用程式（App）時，亦有針對不同用戶痛點，推出相關功能，協助家長教育兒童理財。理解到家長可能會認為，未是適當時候給予小孩子零用錢，所以Teresa分享，近月也有為這些用戶群度身訂造了「鑽石點數獎勵系統」。

我們發現香港的家長較其他地方相對保守，故在設計應用程式時就構思，用虛擬鑽石點數取代金錢。

▲ 在其虛擬獎勵計劃下，家長亦同樣可與小孩子設定不同任務、儲蓄目標，如做家務可賺取鑽石、到樂園遊玩要儲指定鑽石點數等。

擬夥KOL 分享理財內容

此外，盡管意念夠創新，但是他們指出，仍需要在開拓知名度上，多下苦功。他們認為數碼渠道宣傳的效果較好，所以未來將夥拍一些家長KOL、親子網上討論區如Baby Kingdom、在社交媒體分享教導理財的內容作推廣等，開拓知名度。

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積極參賽 爭曝光拓商機

事實上，過去他們屢屢參加不同比賽項目積極備戰，目標是爭取在市場上的曝光率、開拓與企業合作的商機。如蘇黎世創投大賽2020及阿里巴巴創業者基金舉辦的2019 Jumpstarter環球創業比賽等。透過多次與不同行業接觸的參賽經驗，他分享指，了解企業的需要十分重要，例如要注意提出的方案能符合其KPI（關鍵績效指標）目標。

記者：張寶燕