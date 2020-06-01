【零售數據】本港4月零售銷貨價值按年跌36.1%　勝預期

▲ 政府統計處公布，4月的零售業總銷貨價值為241億元，按年下跌36.1%。

香港零售數據連跌15個月，政府統計處公布，4月的零售業總銷貨價值為241億元，按年下跌36.1%，勝市場預期；首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計為按年下跌35.3%。

扣除其間價格變動後，4月的零售業總銷貨數量按年下跌37.5%，首4個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌37.1%。

期內，4月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年跌76.6%，服裝跌63.6%，藥物及化妝品跌62.9%，鞋類、有關製品及其他衣物配件跌55.6%，中藥跌35.3%，電器及其他未分類耐用消費品跌21.7%，百貨公司貨品跌18%，食品、酒類飲品及煙草跌14%。而超級市場貨品的銷貨價值則按年上升14.4%，傢具及固定裝置亦升1.6%。

政府發言人表示，4月份零售業銷售的按年跌幅仍然龐大，儘管較三月份有所收窄，反映2019冠狀病毒病疫情及必須的防疫抗疫措施對與消費及旅遊相關活動構成的干擾仍然嚴重。



發言人進一步指出，雖然疫情在香港有所減退，但由於訪港旅遊業仍受疫情影響而停頓，加上嚴峻的勞工市場情況和各種不確定因素繼續影響消費情緒，零售業的經營環境依然充滿挑戰。

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編輯：袁諾曦