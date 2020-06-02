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【領展業績】領展疫市保持增派息 來年可繼續？

金融經濟 07:30 2020/06/02

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早前罕有發盈警的領展 （00823） ，周一公布的業績符預期，盡管因投資物業組合的估值按年下跌11.6%，導至期內業績錄得虧損，不過領展維持增派息策略，全年派息2.8719元，按年增近6%。

領展保不失 上市15年派息年年加

領展周一股價隨大市造好，升近6%收報61.3元。按領展全年派息計算，股息率4.7厘。

領展於2005年上市，15年來仍維持每年增派息，就算在2008、2009年金融海嘯的艱難時期，仍維持增派息。盡管現時受疫情影響業績，領展每年增派息的趨勢仍未斷纜，惟未來仍可維持增派息？

 

 

領展上年度（截至2020年3月底）全年派息中，有部分是來自酌情分派。當中2.91億元，或每基金單位中0.14元為酌情分派。連同酌情分派，令上年度全年可分派總額為可分派收入總額的105%。

酌情分派可調節每年派息

至於截至2019年3月年度，領展全年的酌情分派為5,300億元，分派比率則為101%。即上年度酌情分派總額按年增逾4倍。

對於今年度，預期酌情分派會維持為0.14元。領展業績報告中稱，自從2019年3月13日完成最後一次資產出售後，集團預期於2020年3月底止年度起3年內每年預算每基金單位約14港仙的酌情分派。即未來兩年度預期每年酌情分派為0.14元。

預期酌情分派不變，倘今個年度經營環未改善，或令可分派收入減少，即每基金單位派息或會減少。當然，由於集團手持現金近80億元，管理層或會調整酌情分派，維持集團增派息的趨勢

股份回購 利每股派息增長

另方面，集團的資本計劃另一部份 ─ 股份回購，亦會影響領展的每基金單位派息，當股份回購後令總基金數目減少，亦會有利每基金單位的派息。於上年度，集團按基金單位平均價格81.7元回購約5,200萬個基金單位，涉及42億元。該5,200萬個基金單位佔2019年度總基金單佔約2.5%。

至於今年度，集團表示，將視乎市場狀況及其他監管規定，考慮進一步回購基金單位，即今年度仍有望回購，利好每基金單位派息。

相關文章：領展盈警 未來派息仍可維持穩定？ 

責任編輯：錢家鋒

香港股票 領展房產基金（00823） 每股派息 回購 派息

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