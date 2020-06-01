  • 31°C
香港時間 : 2020601日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】滿足5大解封條件 英女王騎馬仔湊熱鬧

環球社會熱點 16:26 2020/06/01

分享：

英國政府宣布，原先設下開城5項條件，已全部達到，可以如期解封，連94歲的英女王伊麗莎伯二世都騎馬仔湊熱鬧。

英國政府宣布，新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情逐漸緩和，連94歲的英女王伊麗莎伯二世都騎馬仔湊熱鬧，是封關兩個月來首次出門露面。英國政府宣布，原先設下開城5項條件，已全部達到，可以如期解封。

【南韓疫情】教會又中招 新增確診個案反彈

印度單日確診近8千照解封 亞洲疫情重災區

過去兩個月間，英女王與丈夫愛丁堡公爵菲臘親王，以及數位員工在其住所居家抗疫。今次英女王在溫莎城堡的騎馬照，是她兩個月來首次公開露面。相中英女皇頭戴桃紅色頭巾，帶上白色手套，在園中騎馬，享受周末的陽光。不計抗疫期間兩次電視講話，英女王上一次露面的圖片要數到3月19日。

英國政府早前設下解封5項條件，日前宣布已全部達到，包括：確保英國國民保健署（NHS）有足夠能力和空間應付患者；持續下降的死亡率；數據顯示感染確診率已下降至可控範圍；確保檢測試劑和口罩供應充足，以應付解封後的龐大需求；以及避免第二波爆發，加重NHS負擔。

【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留

比利時王子參加西班牙聚會後中招 違反當地限聚令

其中計算確診率方面，採用基本傳染數R0。現時英國R0維持在0.7至0.9，意味著一個確診者可傳染給0.7至0.9人，少於一人，證明病毒傳播程度有限；德國也以此數據評估疫情。

自6月1日起，英國小學可選擇性復課，國民可參加6人以內的聚會，可以購物，但在國內旅遊仍有待觀察疫情發展。

至香港時間6月1日下午4時，英國累計確診人數274,762人，累計死亡人數38,489人。

美國示威者少戴口罩 專家：恐爆發第二波疫情

美國共和黨議員染疫只告訴「自己人」 惹民主黨憤怒

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

特朗普將針對社交媒體簽行政命令 曾威脅關閉Twitter
2020/05/28
特朗普將針對社交媒體簽行政命令 曾威脅關閉Twitter
世衛成立新基金增收入 否認與美國威脅停撥款有關
2020/05/28
世衛成立新基金增收入 否認與美國威脅停撥款有關
【重遊日本】東京鐵塔重開 遊客須行600級樓梯防疫
2020/05/29
【重遊日本】東京鐵塔重開 遊客須行600級樓梯防疫
【英國疫情】英國6月進一步解封 容許6人戶外聚會
2020/05/29
【英國疫情】英國6月進一步解封 容許6人戶外聚會
【日本疫情】東京下周起第二階段解封 暑假遊日有冇望？
2020/05/29
【日本疫情】東京下周起第二階段解封 暑假遊日有冇望？
疫情 傳染病 全球大流行 出入境管制 菲臘親王 英女皇 溫莎 英國 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區安全法】特朗普感性談香港 一番話成網絡熱話
【港區安全法】特朗普感性談香港 一番話成網絡熱話
【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權
【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權
【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得
【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得
【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留
【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間16:00）
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權