【英國疫情】滿足5大解封條件 英女王騎馬仔湊熱鬧

▲ 英國政府宣布，原先設下開城5項條件，已全部達到，可以如期解封，連94歲的英女王伊麗莎伯二世都騎馬仔湊熱鬧。

英國政府宣布，新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情逐漸緩和，連94歲的英女王伊麗莎伯二世都騎馬仔湊熱鬧，是封關兩個月來首次出門露面。英國政府宣布，原先設下開城5項條件，已全部達到，可以如期解封。

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過去兩個月間，英女王與丈夫愛丁堡公爵菲臘親王，以及數位員工在其住所居家抗疫。今次英女王在溫莎城堡的騎馬照，是她兩個月來首次公開露面。相中英女皇頭戴桃紅色頭巾，帶上白色手套，在園中騎馬，享受周末的陽光。不計抗疫期間兩次電視講話，英女王上一次露面的圖片要數到3月19日。

英國政府早前設下解封5項條件，日前宣布已全部達到，包括：確保英國國民保健署（NHS）有足夠能力和空間應付患者；持續下降的死亡率；數據顯示感染確診率已下降至可控範圍；確保檢測試劑和口罩供應充足，以應付解封後的龐大需求；以及避免第二波爆發，加重NHS負擔。

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其中計算確診率方面，採用基本傳染數R0。現時英國R0維持在0.7至0.9，意味著一個確診者可傳染給0.7至0.9人，少於一人，證明病毒傳播程度有限；德國也以此數據評估疫情。

自6月1日起，英國小學可選擇性復課，國民可參加6人以內的聚會，可以購物，但在國內旅遊仍有待觀察疫情發展。

至香港時間6月1日下午4時，英國累計確診人數274,762人，累計死亡人數38,489人。

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記者：葉芷樺

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