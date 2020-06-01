【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？

樓價持續高企，買樓上車實在不易。不過，有網民以「80後的大家，點解你買唔到樓？」為題，說：「其實作為80後，正正常常返工儲錢，理應2000年前後都出曬身，2010都差唔多儲夠錢上車，遲極早幾年仲係低水時都應該上到，你地做咗咩決定令到你地仲未有樓？」該網民坦言，目前自己仍未上車，到2015年雖然夠錢置業，但怕樓價跌，所以租屋，其後因去旅行，加上創業，以及結婚，令上車無期。

網民回應：

Grxxx

80年出世一讀完書就沙士，搵工都成問題。

85年出世，讀完書都2007,樓價開始爆升。先啱啱開始儲錢。

都仲未計89出世果班，2011先讀完書，儲幾年錢已經去到2017,18果d高位。

唔係話80後一定買唔到，但低水點會有佢地份。

WYXXXXXX

我同事就是80後，諗住抄股賺到可幫補買樓，點知買正股然後玩期指然後又玩牛熊，最近唔玩，而家轉去玩美股，輸多贏少。

U2XXXX

你一定無睇鏗鏘集, 有一集專門講香港年青人十個有九個是月光族, 莫講話儲蓄 唔欠債已相當難得了!

公司XXXX

係香港，買唔買到樓好睇你勤力與否，高消費力，口氣大嘅人大多買唔到樓，眼見好多年輕人手戴勞，已經知道佢地消費力好大，可能仲欠好多咭數，試問仲點會買到樓？

原文連結：https://bit.ly/3cnMtLY

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