【香港零售】4月本港零售跌36.1%　勝於市場預期

▲ 政府統計處今日（1日），公布4月份零售銷售價值。（資料圖片）

政府統計處今日公布，本港今年4月份零售業總銷貨價值的臨時估計為241億元，較去年同月下跌36.1%，較市場預期4月份大跌40%為佳。

主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，百貨公司貨品的銷貨價值下跌18.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌14.0%）；其他未分類消費品（下跌28.6%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌21.7%）；服裝（下跌63.6%）；藥物及化妝品（下跌62.9%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌76.6%）；汽車及汽車零件（下跌19.2%）；燃料（下跌14.1%）；書報、文具及禮品（下跌39.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌55.6%）；中藥（下跌35.3%）；以及眼鏡店（下跌43.2%）。

另一方面，與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升14.4%。其次為傢具及固定裝置（銷貨價值上升1.6%）。

政府發言人表示，4月份零售業銷售的按年跌幅仍然龐大，儘管較3月份有所收窄，反映2019冠狀病毒病疫情及必須的防疫抗疫措施對與消費及旅遊相關活動構成的干擾仍然嚴重。

發言人進一步指出，雖然疫情在香港有所減退，但由於訪港旅遊業仍受疫情影響而停頓，加上嚴峻的勞工市場情況和各種不確定因素繼續影響消費情緒，零售業的經營環境依然充滿挑戰。政府會密切留意相關發展。

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責任編輯：馬意文