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【氣炸Party@iM網欄】大熱廚具氣炸鍋 煮食簡單又健康

名人薈萃 15:54 2020/06/03

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疫情轉好，限聚令也放寬，朋友馬上通知：來開home party！我們這party特別的地方，是它的主題──氣炸！而且派對最重的，是帶上你的氣炸鍋！
我們四個teams，每隊準備兩道可以在半個小時用氣炸鍋做好的菜，然後大家評分，享受過後，再選出當天的氣炸之最。

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為什麼不嫌麻煩，帶上家裡的氣炸鍋？ 原因很簡單，就像大廚只用自己的刀具，遊戲玩家愛用自己的電競滑鼠，加上每個氣炸鍋溫度有差，得自行目測效果，才烹調出最個人化的美味佳餚。

這幾年氣炸鍋人氣急升，早已忘記十年前氣炸鍋始祖 Philips 把這產品推出市場時，氣炸鍋曾被冠以「買了就後悔」的廚房家電。但過去幾年，經過不同出產商的大力推廣，也有賴網紅，Youtuber在社交媒體上，帶動一波波的氣炸鍋食譜熱潮，令氣炸鍋的熱度飆升。

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市場研究報告指出，全球氣炸鍋市場規模2018年已達到8.9億美元，預計2026年將再升60%到14.3億美元。這樣看來，氣炸鍋是必買廚具之一的說法，也非誇大其詞。

少用食油又容易上手

氣炸鍋獲吹捧的原因， 除了操作簡單，利用熱風對流烹調的傳統煎炸食品，食油用少了，廚房潔淨了，卻不影響煎炸食品的口感和風味。除了氣炸，烤、焗、煮、煎，氣炸鍋又可用作簡單翻熱。像我廚藝不太出色的「無飯」上班族，因著氣炸鍋容易上手，亦開始享受入廚樂。

作為禮物，氣炸鍋也成為去年首選之一，它的功能、風格、容量、價格、機身設計，外觀、出產地各適其適，有選擇困難症的消費者，可能真的很難做決定。
我那天參加home party的朋友，有吃素也有吃葷的。菜色有大豆香味夾雜香料氣息的氣炸孜然豆腐、蟠龍茄子、黃金蟹球、百花釀蟹鉗  、到主菜Outback Bushman Bread黑糖餐包、鹽麴松阪豬、櫻花鹽香氣炸煎霜降神戶牛排、水牛城辣雞翅、意式香醋骨、再到最後的熱辣辣soufflé，全出自不用明火煮食的氣炸鍋，不由得對這煮食炊具狂加贊！

分析師預計，致力成為氣炸鍋市場領導者的製造商，將專注於新產品開發，整合，特別是技術的發展，為客戶增加價值 。當然，對氣炸鍋的風險也不應忽視，油炸食物吃得過量，烹調時間越長，溫度過高過熱、產生可能致癌物丙烯醯胺便越多，這也是反對使用氣炸鍋人士主要的原因，也為氣炸鍋的愛戴提出了另一個視角。
（本欄隔周見網）

作者_樂山樂水簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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撰文 : 樂山樂水

欄名 : 氣炸Party

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