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【科技抗疫】美國無人機空投醫療物資　助減少身體接觸

科技 16:09 2020/06/01

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Zipline旗下的無人機攜帶接近4磅重的貨物，以空投的形式為Novant Health醫療中心運送各種物資。

新冠肺炎疫情爆發以來，科技成為控制疫情的小幫手，其中無人機技術更在危機中大放異彩。美國醫療產品運輸公司Zipline日前宣布，Zipline旗下的無人機攜帶接近4磅重的貨物，以空投的形式為Novant Health醫療中心運送各種物資。

>>>【科技抗疫】巴黎警方用無人機監控民眾　最高法院下令停止

>>>【科技抗疫】美國藥房派遣無人機　運送藥物到疫情重災區

Zipline行政總裁Keller Rinaudo上周發表聲明，指美國或將需與新冠肺炎疫情長期抗爭，而無人機成為幫助運輸的重要途徑之一。因此目前Zipline已經於北卡羅來納州Novant Health醫療中心展開工作，透過無人機運送物資到醫療中心。無人機每次最多可攜帶接近4磅的貨物，以飛行速度每小時130公里進行運輸工作。

Keller Rinaudo指出，無人機計畫已獲美國聯邦航空管理局批准，目前可在兩條航線上飛行，為醫院運送物資。他亦提到，運送物資時可減少運輸人員及醫護人員身體接觸，減低病毒傳染風險。

除此之外，Zipline早前已經在美國運送了逾3萬批醫療物資，為住在偏遠村莊、無法前往腫瘤中心的患者運送了癌症藥物。

>>>【科技抗疫】5G醫護機器人　無人機分配物資助抗疫

責任編輯：曾曉汶

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