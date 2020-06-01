【港區國安法】英國7名前外相促設國際聯絡小組

英國7名跨黨派的前任外相罕有發信，促請英國首相約翰遜推動七國集團（G7）就中國計劃在港制定國安法，成立國際聯絡小組。

英媒周一（1日）報道，包括夏偉林、聶偉敬、侯俊偉、文禮彬、貝嘉晴、施仲宏和歐文等七名前外相，向外相藍韜文發信，呼籲他推動七國集團仿傚1990年代各國在巴爾幹半島危機中的做法，就中國推行港版國安法成立國際聯絡小組。

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巴爾幹半島南斯拉夫共產政權在1992年解體後，波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）宣布為主權國家，惟穆斯林、塞爾維亞和克羅地亞三個主要民族就波黑前途發生嚴重分歧，爆發歷時3年半的波黑內戰。英國、美國、法國、德國、意大利及俄羅斯1994年就局勢成立聯絡小組，提出停戰方案，並促使交戰各方進行和平談判。

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藍韜文此前曾強調，英國不會背棄對香港的責任和對事件視而不見，並指中國若繼續推動法案，英國將會取消BNO持有人最多逗留英國6個月的限制。另外，美國總統特朗普日前宣布原定6月舉行七國集團峰會，將延至最快9月舉行，白宮透露特朗普有意在會上討論中國問題。

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