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【裝修攻略@iM網欄】Week 1: 裝修前的準備

名人薈萃 15:59 2020/06/05

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Week 1: 裝修前的準備

裝修可分為多少種類？

裝修可分為「家居維修、局部裝修、全屋裝修、新樓裝修、商舖裝修」五大類。不同類別的裝修，對團隊、監工，甚至施工流程的要求都有分別。家居維修的專家，可以是全屋裝修的「黑店」。因此，戶主必須清楚知道所委託的公司是否專營該類工程。

如何得知這資料呢？裝修平台掌管工程紀錄，固然是情報來源的其中一個選擇，戶主亦可以透過查詢公司目前在手的工程，判斷該公司的團隊是否專責擅長自己一類的工程。

【小飛俠生活頻道@iM網欄】女人消費新模式

裝修前要做什麼功課？

全屋裝修需要進行上百項建材物料、電器家品的決策，更要挑選適合自己的裝修設計公司，進行圖則、傢俬、電位等規劃。雖然每一個決定都影響深遠，但要在短時間對如此廣泛的領域累積經驗智慧是不可能的。因此戶主首先要決定，什麼項目打算由自己親力親為，什麼項目由裝修公司或他人代勞，準備充足的時間進行裝修前的規劃和研究，以及裝修期間所需的溝通和執行。

【Kawaii生活百貨@iM網欄】疫情下良朋共聚 「食豪D」

下篇續談：為什麼不同公司的裝修價格相差那麼遠？敬請留意。

作者_裝修學院院長Simon Tang簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院院長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

商舖 家居 建材 裝修設計 設計 家品 工程

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