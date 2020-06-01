【網易上市】網易T+4掛牌安排不變 認購勝算更難料（訂戶專享）

美股上市的大型中概科網股網易（美：NTES）明日（周二）起公開招股，預計將於6月11日（下周四）掛牌。作為第二隻來港第二上市中概股，招股過程與中概股頭炮阿里巴巴 （09988） 相同，在定價日（T）後4個交易日（即T+4）才掛牌，令投資者面對網易美股股價波動的額外風險。

網易在上載港交所 （00388） 初步上市文件的風險因素中透露，網易本港掛牌日將在定價日後第4個交易日，期間存託股份（ADS）繼續在美國納斯達克（Nasdaq）交易所買賣，認購在港上市股份的投資者卻無法買賣，面對額外的股價波動風險。

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定價後4日掛牌 期間美股續交易

4個交易日的額外市場風險有多大? 以過去3個月，網易經歷新冠肺炎環球跌市，以及期後股價反彈的市場周期為例，ADS股價有6個交易日跌幅逾5%，其中1個交易日跌幅更逾10%；期間網易股價升逾5%的交易日則有3個。

類似情況在阿里巴巴去年11月公開招股時亦曾發生，阿里在新股截止認購當日定價，惟新股在4個交易日後才掛牌交易。尚幸期間阿里ADS股價反覆上升，阿里在港掛牌首日已高開逾5%，部份便是反映T+4期間ADS股價升勢。

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惟網易及阿里T+4掛牌的上市流程，已較本港新股T+5的慣例，提前了1日掛牌買賣。本港新股現行T+5上市的做法，與區內另1主要市場新加坡的T+6相近，但市場效率就遠遠落後於美國及英國市場的T+1交易。

金融發展局於2014年發表的一份研究報告便直指，T+5上市安排對新股定價有負面影響，額外風險令投資者傾向出價較審慎，而本港新股掛牌首日「破底」比例較其他市場高，與長達5個交易日的額外風險亦不無關係。

港交所行政總裁李小加在阿里上市後曾表示，擬將本港IPO的T+5交易安排，縮短至T+1，港交所暫未交代相關工作的新進展。

熱門新股孖展息上億元 銀行券商有阻力

縮短新股T+5安排，涉及複雜的技術問題，亦觸及不少市場持份者的利益。首先是目前新股設有電子申購及實物入表申購的不同渠道，承銷團在收集新股實物認購表格後，再交予股份過戶處人手輸入資料。網易及阿里巴巴便是在不設實物申請表基礎上月，才能將T+5縮短至T+4。

另在T+5安排下，新股公開發售部份涉及凍資5個交易日的安排。遇上近日熱門生物科技股動輒凍資2,000億至3,000億元，以孖展息約2.5厘計，每隻新股對全港銀行、證券行都是涉及上億元利息收入的肥缺。若沒有政府及監管機構大力推動，恐難促使市場上不同持份者共同努力解決招股過程的技術問題。

撰文：劉德斌

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