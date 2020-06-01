【疫市營商】OpenRice夥亞洲萬里通　訂檯食飯換里數

▲ 透過OpenRice或「亞洲萬里通」網上平台或手機App預訂超值精選套餐，結賬時出示QR Code，就可獲得里數。（OpenRice提供圖片）

OpenRice「開飯喇」夥拍「亞洲萬里通」，推出「里賞餐饗周Restaurant Week」。顧客可以優惠價享受多款人氣美食，同時賺盡「亞洲萬里通」里數。

【端午節】餐廳推端午糭新口味吸客 鮑魚及新豬肉糭試過未？

是次「里賞餐饗周Restaurant Week」的活動是與50多間人氣餐廳合作，包括以頂級熟成牛肉聞名的 Grand Hyatt Steakhouse、以鴨肉窩夫作主打的英國名店Duck & Waffle、連續4年獲得米芝蓮2星殊榮的皇御園，以及特色西班牙融合菜的Espuma。

活動包括午市或晚市精選套餐，價錢低至$168元，即可嚐到人氣餐廳的大廚手藝。同時，「亞洲萬里通」會員只需簡單連結OpenRice及「亞洲萬里通」戶口，透過OpenRice或「亞洲萬里通」網上平台或手機App預訂超值精選套餐，結賬時出示QR Code，就可獲得里數。

【新冠肺炎】和牛出口量跌 4月批發價錄7年新低按年跌3成

凡於網上預訂超值精選套餐，均即可獲25里數。首3,000名預訂超值套餐的會員可額外獲得100里數；首5,000名透過「亞洲萬里通」網上平台預訂的會員，可額外獲得50里數。

凡於星期一預訂「里賞餐饗周Restaurant Week」超值套餐，即享「HKD1：Asia Mile 1里數 Mondays」優惠，每消費HKD1即賺1里數，里數雙倍賺。星期二至日，亦可享HKD2=1里數。

【疫市營商】OpenRice外賣自取優惠 多重優惠低至半價

責任編輯：葉泳珊