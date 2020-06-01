  • 31°C
香港時間 : 2020601日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】OpenRice夥亞洲萬里通　訂檯食飯換里數

商業 15:32 2020/06/01

分享：

透過OpenRice或「亞洲萬里通」網上平台或手機App預訂超值精選套餐，結賬時出示QR Code，就可獲得里數。（OpenRice提供圖片）

OpenRice「開飯喇」夥拍「亞洲萬里通」，推出「里賞餐饗周Restaurant Week」。顧客可以優惠價享受多款人氣美食，同時賺盡「亞洲萬里通」里數。

【端午節】餐廳推端午糭新口味吸客　鮑魚及新豬肉糭試過未？

是次「里賞餐饗周Restaurant Week」的活動是與50多間人氣餐廳合作，包括以頂級熟成牛肉聞名的 Grand Hyatt Steakhouse、以鴨肉窩夫作主打的英國名店Duck & Waffle、連續4年獲得米芝蓮2星殊榮的皇御園，以及特色西班牙融合菜的Espuma。

活動包括午市或晚市精選套餐，價錢低至$168元，即可嚐到人氣餐廳的大廚手藝。同時，「亞洲萬里通」會員只需簡單連結OpenRice及「亞洲萬里通」戶口，透過OpenRice或「亞洲萬里通」網上平台或手機App預訂超值精選套餐，結賬時出示QR Code，就可獲得里數。

【新冠肺炎】和牛出口量跌　4月批發價錄7年新低按年跌3成

凡於網上預訂超值精選套餐，均即可獲25里數。首3,000名預訂超值套餐的會員可額外獲得100里數；首5,000名透過「亞洲萬里通」網上平台預訂的會員，可額外獲得50里數。

凡於星期一預訂「里賞餐饗周Restaurant Week」超值套餐，即享「HKD1：Asia Mile 1里數 Mondays」優惠，每消費HKD1即賺1里數，里數雙倍賺。星期二至日，亦可享HKD2=1里數。

【疫市營商】OpenRice外賣自取優惠　多重優惠低至半價

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【端午節】餐廳推端午糭新口味吸客　鮑魚及新豬肉糭試過未？
2020/05/31
【端午節】餐廳推端午糭新口味吸客　鮑魚及新豬肉糭試過未？
【疫市營商】OpenRice外賣自取優惠　多重優惠低至半價
2020/05/28
【疫市營商】OpenRice外賣自取優惠　多重優惠低至半價
【疫市營商】荷花孕婦嬰兒購物節　6月2至9日舉行低至3折
2020/05/27
【疫市營商】荷花孕婦嬰兒購物節　6月2至9日舉行低至3折
【疫市營商】AEON 5月28至31日有優惠　貨品低至26折
2020/05/27
【疫市營商】AEON 5月28至31日有優惠　貨品低至26折
著數優惠 餐廳情報 美食 亞洲萬里通 openrice QR Code 米芝蓮

上一篇文章

【疫市開店】傳壽司郎再開店　第5分店進駐樂富

下一篇文章

CHAT六廠轉攻綫上添觀眾　由本地擴至全球
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本疫情】日本研最快今夏放寬4國入境限制　香港暫時無份
【日本疫情】日本研最快今夏放寬4國入境限制　香港暫時無份
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【遙距營商計劃】D-Biz供應商逾2千　下月6日截止申請
【遙距營商計劃】D-Biz供應商逾2千　下月6日截止申請
【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個