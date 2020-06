【美國示威】美媒：紐約市長勸民眾歸家 女兒示威被捕

▲ 紐約市長白思豪早前呼籲民眾盡快回家,但美媒指他的女兒在參與示威活動期間被捕。

美國有黑人被白人警員壓頸後死亡,多地示威抗議更變成騷亂,最少39個城市實施宵禁。紐約市也持續有民眾上街示威,紐約市長白思豪早前呼籲民眾盡快回家,但美媒指白思豪的女兒在參與示威活動期間被捕。紐約市政府仍未回應消息。

【美國示威】拜登現身示威現場 民調領先特朗普

【美國示威】反警暴示威蔓延至英國 倫敦數千人上街

《紐約郵報》(New York Post)引述紐約警方消息人士指,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)的女兒基婭拉(Chiara)是於上周六(5月30日)曼哈頓的示威活動中被捕。據悉,警方於當晚宣布曼哈頓市中心12街及百老匯一帶的人士,正在進行非法集會,其後於晚上10時半左右將基婭拉拘捕。

【美國宵禁】官員指特朗普愈幫愈忙 「最好講少啲嘢」

【美國示威】伊朗外長改蓬佩奧舊聲明 轟美政府無能

《紐約郵報》引述消息人士稱,基婭拉當時一直堵塞百老匯一帶的交通,更拒絕移動而被捕。另外,消息人士更指:

那個地方是真正的熱點,警車遭到燒毀,人們在大叫及與警察戰鬥,當時約有數千人聚集。

(That was a real hotspot, police cars were getting burned there, people were throwing and yelling, fighting with cops. There were thousands of people in that area at that time.)

【美國示威】特朗普暴力帖文火上澆油 顧問團隊屢勸不改

【美國宵禁】德州男持刀「保護商店」 遭掟石圍攻

據悉,基婭拉被捕時報稱的住址,正是白思豪的官邸,但她未有向警方透露,她是白思豪的女兒。

白思豪於同日晚上11時半召開記者會呼籲民眾停止破壞行動及回家。白思豪稱他感謝及尊重所有和平的抗議活動,強調城市正發生變革,指民眾已是時候回家。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:鄭錦玲