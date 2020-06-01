【美國示威】美媒：紐約市長勸民眾歸家 女兒示威被捕

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【南韓疫情】教會又中招 新增確診個案反彈
美國有黑人被白人警員壓頸後死亡，多地示威抗議更變成騷亂，最少39個城市實施宵禁。紐約市也持續有民眾上街示威，紐約市長白思豪早前呼籲民眾盡快回家，但美媒指白思豪的女兒在參與示威活動期間被捕。紐約市政府仍未回應消息。
《紐約郵報》（New York Post）引述紐約警方消息人士指，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的女兒基婭拉（Chiara）是於上周六（5月30日）曼哈頓的示威活動中被捕。據悉，警方於當晚宣布曼哈頓市中心12街及百老匯一帶的人士，正在進行非法集會，其後於晚上10時半左右將基婭拉拘捕。
《紐約郵報》引述消息人士稱，基婭拉當時一直堵塞百老匯一帶的交通，更拒絕移動而被捕。另外，消息人士更指：
那個地方是真正的熱點，警車遭到燒毀，人們在大叫及與警察戰鬥，當時約有數千人聚集。
（That was a real hotspot, police cars were getting burned there, people were throwing and yelling, fighting with cops. There were thousands of people in that area at that time.）
據悉，基婭拉被捕時報稱的住址，正是白思豪的官邸，但她未有向警方透露，她是白思豪的女兒。
白思豪於同日晚上11時半召開記者會呼籲民眾停止破壞行動及回家。白思豪稱他感謝及尊重所有和平的抗議活動，強調城市正發生變革，指民眾已是時候回家。
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責任編輯：鄭錦玲