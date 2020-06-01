  • 31°C
香港時間 : 2020601日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

國安法下業主急沽貨　買家趁機低市價購翠擁華庭平價盤

股樓投資 15:30 2020/06/01

分享：

樓市回勇，早前二手市場的筍盤已幾乎絕跡，業主也沒有太多議價空間。不過自全國人大會議上周通過制訂「港區國安法」的決定草案，市場對本港前景感憂慮，業主的議價空間有明顯上升。

【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光
中原地產高級區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭5月共錄得12宗成交，表現不俗。月底國安法通過，部份業主叫價態度軟化，但亦有買家捉緊機會，果斷購入平價盤。胡耀祖表示，翠擁華庭2座低層A室，實用面積681平方呎，三套房套間隔，業主於上周六放盤，原開價900萬元，迅速獲買家洽購，最後願減50萬元，放盤僅一天，火速於翌日以850萬元易手，折合實用平均呎價12,482元，低市價約5%。

【新盤開售】政局不穩未動搖買家入市決心　新盤周末照樣旺場

原業主於2003年7月以188萬元購入單位，持貨約17年，帳面獲利約662萬元，單位期內升值約3.5倍。
 

更多港區國安法相關報道：https://bit.ly/3gtdMYo

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 陳詠妍

港區國安法 二手市場 放盤 馬鞍山 翠擁華庭

上一篇文章

【美國示威】紐約市長呼籲示威者回家　女兒參與示威亦被捕

下一篇文章

【中美角力】美股或短期調整 兩手準備正反納指ETF
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網上演唱會】五月天綫上演唱會今晚有得睇 粉絲緊記把握機會登記【附連結】
【網上演唱會】五月天綫上演唱會今晚有得睇 粉絲緊記把握機會登記【附連結】
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【有盈退休】曾智華：「投資明燈」出手喇！
【有盈退休】曾智華：「投資明燈」出手喇！
【網民熱話】欲移民後悔買居屋　網民遭圍插：移完去掃地？
【網民熱話】欲移民後悔買居屋　網民遭圍插：移完去掃地？
【樓市分析】外資或掀賣樓潮　樓市何去何從
【樓市分析】外資或掀賣樓潮　樓市何去何從
【精明理財】失業搵工心慌慌？　搵工期間７大慳錢貼士
【精明理財】失業搵工心慌慌？　搵工期間７大慳錢貼士