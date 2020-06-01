國安法下業主急沽貨　買家趁機低市價購翠擁華庭平價盤

樓市回勇，早前二手市場的筍盤已幾乎絕跡，業主也沒有太多議價空間。不過自全國人大會議上周通過制訂「港區國安法」的決定草案，市場對本港前景感憂慮，業主的議價空間有明顯上升。

【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交 全海景單位內籠曝光

中原地產高級區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭5月共錄得12宗成交，表現不俗。月底國安法通過，部份業主叫價態度軟化，但亦有買家捉緊機會，果斷購入平價盤。胡耀祖表示，翠擁華庭2座低層A室，實用面積681平方呎，三套房套間隔，業主於上周六放盤，原開價900萬元，迅速獲買家洽購，最後願減50萬元，放盤僅一天，火速於翌日以850萬元易手，折合實用平均呎價12,482元，低市價約5%。

【新盤開售】政局不穩未動搖買家入市決心 新盤周末照樣旺場

原業主於2003年7月以188萬元購入單位，持貨約17年，帳面獲利約662萬元，單位期內升值約3.5倍。



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