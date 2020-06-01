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【港區國安法】摩通：料下半年恒指跌7% 中資股跑贏本地股

金融經濟 14:50 2020/06/01

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摩通預期，繼去年下半年後，本地零售及地產股今年將再受衝擊

美國總統特朗普上周五未有推出具體針對香港及中國的措施，刺激今日港股大升逾700點。摩通認為，特朗普上周五言論大致符合市場預期，但中美緊張關係迅速升溫，令地緣政治因素開始取代疫情，成為影響中資股的因素。該行預期，下半年恒指會跌約7%，而中資股將跑贏本地股。

摩通表示，國安法將令本港社會動蘯及中美關係升溫，相信其對股市的短期影響會與去年下半年社會運動高峰時相似，即本地股跑輸大市，特別是直接受示威衝擊的本地零售及地產股。另一方面，業務主要在中國的中資股則會錄得相對較好的表現。

摩通續指，國指及在岸中資股表現會好於恒指及以本地股為主的MSCI香港指數，其中又以MSCI香港指數所受衝擊最大，因其成份股中有3成來自銀行、本地零售、本地地產等去年下半年表現最差的行業，而且這批公司有39%收入來自香港。至於恒指雖亦會受累，但由於恒指有57%市值來自中資股，香港地區貢獻的收入僅10%，故影響會較小。

展望將來，摩通指香港物業市場，特別是零售收租股面臨進一步下行風險，而且在本已疲弱的零售環境下其所需的回復時間亦較長。該行對九倉置業 （01997） 、希慎 （00014） 、冠君 （02778） 等房託看法更為審慎，但領展 （00823） 則可望保持韌性。不過，由於住宅供應仍然短缺，加上低息環境持續，相信住宅市場所受衝擊會較小。

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香港股票 冠君產業信託（02778） 九龍倉置業（01997） 希慎興業（00014） REITs股 領展房產基金（00823） 美國 香港 中國 地產

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