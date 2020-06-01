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CHAT六廠轉攻綫上添觀眾　由本地擴至全球

商業 14:52 2020/06/01

分享：

展品《A Stitch in Time（及時一縫）》在疫情後，讓觀眾綫上報名、並提交想縫製的信息，再交由工作人員負責縫紉在展品。（湯炳強）

早前疫情下，不少展覽機構都被迫暫時關門，為應對情況，不少均變陣以綫上展覽形式維持營運。位於南豐紗廠的六廠紡織文化藝術館（CHAT六廠）分享，要在短時間內將實體展覽轉為綫上，需要考慮展品的特性，創造新鮮互動，才可以吸引觀眾。

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本港疫情最嚴峻時，CHAT六廠一度關閉，但已於上月14日重啟。該機構執行董事兼首席策展人高橋瑞木分享，疫情期間藝術館非完全停頓，4月起就轉以綫上形式讓民眾觀賞展覽內容與展品，加上工作坊及藝術家講座等連串活動。上載的相關影片，截至5月25日為止，共有逾180,000觀看次數。她舉例，綫上工作坊就很受市民歡迎，館方先郵寄所需物料，再由導師在綫上教授，報名人數均爆滿。她解釋，綫上工作坊有別於以往手把手指導，所以內容亦經過挑選，較為簡單易學。

CHAT六廠執行董事兼首席策展人高橋瑞木分享，疫情期間藝術館非完全停頓，4月起就轉以綫上形式讓民眾觀賞展覽內容與展品。（湯炳強攝）

將展覽放上綫上，亦不是簡單地拍攝相片或影片。她解釋，例如展品《A Stitch in Time（及時一縫）》，原意由觀眾親自縫製信息或物品在展品上；疫情則改變為讓觀眾報名、並提交想縫製的信息，再交由工作人員負責縫紉在展品。她稱︰「觀眾反應良好，每次公開報名的場次均爆滿。」

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她分享，要吸引觀眾參觀展覽，內容需要有新意、同時兼備教育性、展覽陳設亦要有「打卡位」，以吸引年輕觀眾群。展望未來，她坦言需要視乎疫情的變化，再考慮逐步回復藝術館的綫下活動，包括計劃在7月重啟綫下工作坊。惟她表示，綫上展覽將會成為館方未來發展方向之一，藉此擴充為全球觀眾都可參與活動。

逆境求生　中小企如何鞏固防守應對挑戰

記者：馬意文

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