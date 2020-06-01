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【疫市營商】新城市廣場消費滿百元　可享九巴車費回贈

商業 16:35 2020/06/01

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新地旗下新城市廣場將推「初夏三重賞」，除了消費優惠外，更包括九巴車費回贈優惠。(新城市廣場提供圖片) 

近日，港人消費意慾略為回升，商場亦繼續推出優惠吸客。新地旗下新城市廣場將推「初夏三重賞」，除了消費優惠外，更包括九巴車費回贈優惠。 
 
由即日起，The Point by SHKP會員於新城市廣場以單一電子貨幣消費滿100元，即可享一程九巴車費回贈優惠，同時賺取會員積分。會員只需到換領處出示即日單一電子貨幣發票，並以成人或學生八達通登記拍卡，於同一工作天內以該卡乘搭指定九巴路線，即可享單程車費100%回贈優惠。  

另外，即日起至6月30日， The Point by SHKP會員只需於商場內消費滿2,500元， 即送500元指定商戶禮券，每日名額246個，先到先得，換完即止。商戶涵蓋35個品牌，包括餐飲食肆如Enotec、Greyhound Café等；時尚及運動服飾如Charles & Keith、The North Face等；親子童裝CHICKEEDUCK及影音產品BOSE等。 同時，於商場以電子消費滿指定金額，更可享高達5小時泊車優惠。尤其晚上6點後，顧客於食肆堂食或外賣自取以及睇戲滿100元，即可享2小時免費泊車。

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責任編輯：蘇穎琪

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