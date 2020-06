【美國示威】拜登現身示威現場 民調領先特朗普

美國示威持續,明尼蘇達州一名黑人被白人警員逮捕後,遭用膝頭壓頸致死,引發全國超過30個城市的民眾連日上街示威表達不滿。民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)現身家鄉特拉華州的示威現場。另外,民調顯示,拜登支持度領先美國總統特朗普(Donald Trump)約10個百分點。

拜登現身特拉華州的示威現場,並拍攝照片上傳至社交平台Twitter及Instagram。從相片可見,他戴着口罩,單膝跪在地上,並與黑人男子及小童交談。

他寫道:

「承受這病苦的唯一方法,是把所有痛苦轉為目的,若我成為總統,會幫助帶領對話,更重要是我會聆聽意見,就像我今日到訪威爾明頓昨晚的示威現場一樣。」

(The only way to bear this pain is to turn all that anguish to purpose. And as President, I will help lead this conversation — and more importantly, I will listen, just as I did today visiting the site of last night's protests in Wilmington.)

拜登發表聲明指:

「抗議(警方)這種殘忍行徑是正確且有需要的。這完全是美國人的反應。但是,燒毀社區和不必要破壞卻不是,危及性命的暴力亦不是。徹底損毀及關閉服務社區的商業活動的暴力也不是。」

(Protesting such brutality is right and necessary. It's an utterly American response. But burning down communities and needless destruction is not. Violence that endangers lives is not. Violence that guts and shutters businesses that serve the community is not.)

拜登早前亦與受害者弗洛伊德(George Floyd)家人對話,表示同情並讚揚他們的勇氣。

另外,美國全國廣播公司(ABC)及《華盛頓郵報》最新民調顯示,目前拜登以53%的支持度,領先特朗普的43%,主要由於二人應對疫情及經濟的表現。

不過,在特朗普於2016年大選勝出的州份,他仍以約7個百分點領先。

