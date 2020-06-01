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【中美角力】美股或短期調整 兩手準備正反納指ETF

股樓投資 15:10 2020/06/01

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美國總統特朗普制裁還是不制裁香港，為股市帶來反覆。上周五（5月29日）市場最擔心的進一步開徵關稅或制裁等措施並未提及，帶動美股周五反轉走高，科技股Nasdaq100指數更升1.47%。

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，華夏納指每日反向2倍ETF（07522），上周共錄得新淨資金流入約1,300萬元，顯示有投資者部署後市回調。總結5月份，納指累計升幅達8.17%， 是美股反彈浪的主力軍， 帶動華夏納指2倍正向ETF（07261）在5月份累計升幅達17.55%。

相關文章：【港股開市】特朗普反制措施溫和　恒指料試23000點

展望本周，美股預料將集中在中美關係發展及經濟數據方面，美國周五（6月5日）會公布5月非農就業報告，市場估計非農職位將減少825萬個，失業率將由14.7%進一步攀升至19.7%。

另外， 澳洲、加拿大及歐洲央行本周將會舉行議息會議，市場估計歐洲央行或將進一步擴大買債計劃，擴大規模可能達5,000億歐元。

相關文章：【中美角力】G7峰會押後舉行 特朗普冀討論中國議題

投資策略上，美股短期有機會因為社會活動及中美關係而進入調整期，投資者應該兩手準備，以華夏納指每日反向2倍ETF來雙倍捕捉美股短暫回調的機會。同時，每次回調亦是趁低吸納美國科技股的機會。

畢竟市場資金充沛， 加上科技股為後疫情時代新生活的受惠股， 特別是雲端服務、綫上新經濟、新商品、新服務等推陳出新，將持續是成長動能。投資者可以運用華夏納指兩倍正向ETF部署科技股下一步升浪。

撰文 : 陳永裕

FL二華夏納一百（07261） FI二華夏納一百（07522） 經濟

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